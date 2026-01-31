Πανσέληνος Φεβρουαρίου 2026: Πότε θα φωτίσει τον ουρανό το «Φεγγάρι του χιονιού»

Αντίστροφη μέτρηση για το «Φεγγάρι του χιονιού» ή αλλιώς την μεγάλη πανσέληνο του Φεβρουαρίου. Αυτό το εντυπωσιακό φαινόμενο θα φωτίσει τον ουρανό την 1η Φεβρουαρίου 2026.

Η σελήνη θα φτάσει στο απόγειο της φωτεινότητάς της στις 00:09 τα ξημερώματα της 1ης Φεβρουαρίου, τη στιγμή που θα βρίσκεται ακριβώς απέναντι από τον Ήλιο. Από τη δική μας οπτική γωνία, ο σεληνιακός δίσκος θα εμφανίζεται πλήρως φωτισμένος. Η ιδανική ώρα για παρατήρηση της πανσελήνου θα είναι το βράδυ του Σαββάτου (31.01.2026) αμέσως μετά τη δύση του ηλίου. Το φεγγάρι θα ανατείλει κοντά στον αστερισμό του Καρκίνου, δημιουργώντας αυτό το υπέροχο θέαμα.

Από που πήρε το όνομά του το «Φεγγάρι του χιονιού»

Η ονομασία «Σελήνη του Χιονιού» έχει τις ρίζες της στις παραδοσιακές ονομασίες των ιθαγενών φυλών της Βόρειας Αμερικής και παραπέμπει στις βαριές χιονοπτώσεις που χαρακτηρίζουν τον Φεβρουάριο. Σε ορισμένες περιοχές ήταν γνωστή και ως «Πεινασμένο Φεγγάρι», λόγω της έλλειψης τροφής τον χειμώνα, ενώ άλλες φυλές τη συνέδεαν με τη γέννηση των μικρών αρκούδων.

Όπως αναφέρει το Βασιλικό Αστεροσκοπείο του Γκρίνουιτς, η πανσέληνος του Φεβρουαρίου αποκαλείται επίσης «Σελήνη της Καταιγίδας», εξαιτίας των ασταθών και συχνά σκληρών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στο Βόρειο Ημισφαίριο αυτή την εποχή.