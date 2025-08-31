Ελλάδα

Πανσέληνος Σεπτεμβρίου 2025: Έρχεται το «Ματωμένο Φεγγάρι»

Ποια συγκεκριμένη ώρα το Ματωμένο Φεγγάρι θα «βάψει» κόκκινο τον ουρανό - Για ποιον λόγο πήρε αυτό το μυστήριο όνομα
Mατωμένο Φεγγάρι στην Αρχαία Κόρινθο
Mατωμένο Φεγγάρι στην Αρχαία Κόρινθο/Φωτό αρχείου ΑΠΕ -ΜΠΕ

Αντίστροφη μέτρηση για την πανσέληνο του Σεπτεμβρίου: το «Ματωμένο Φεγγάρι» θα προσφέρει στις 7 του μήνα ένα εντυπωσιακό θέαμα στον ουρανό και θα συνοδεύεται από σπάνια ολική έκλειψη της Σελήνης.

Για την καλύτερη παρατήρηση του «Ματωμένου Φεγγαριού», οι επιστήμονες αναφέρουν πως αξίζει να κοιτάξουμε τον ουρανό περίπου 75 λεπτά πριν την ολικότητα, ώστε να δούμε τη σταδιακή είσοδο της Σελήνης στη σκιά. Εντυπωσιακό θέαμα θα προσφέρει και στην επιστροφή της στο πλήρες φως.

Η ολική έκλειψη Σελήνης θα βάψει τον δορυφόρο της Γης σε έντονο κόκκινο χρώμα, δημιουργώντας το φαινόμενο με το εντυπωσιακό όνομα. Αρχικά, η έκλειψη θα διαρκέσει από τις 15:28 έως τις 20:55 GMT (18:28 έως 23:55 ώρα Ελλάδας). Η φάση της ολικότητας —όταν η Σελήνη βυθίζεται πλήρως στη σκιά της Γης— θα κρατήσει 82 λεπτά, από τις 17:30 έως τις 18:52 GMT (20:30 έως 21:52 ώρα Ελλάδας).

Για ποιον λόγο όμως το ονομάζουμε «Ματωμένο Φεγγάρι»;

Ματωμένο Φεγγάρι
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

Ο λόγος που η πανσέληνος του Σεπτεμβρίου «ματώνει»

Ουσιαστικά, η έκλειψη που πρόκειται να γίνει, συμβαίνει μόλις 2,7 ημέρες πριν το περίγειο, το πλησιέστερο σημείο της Σελήνης στον πλανήτη. Τότε, το φεγγάρι φαντάζει πιο κοντά και μεγαλύτερο.

Το εντυπωσιακό που συμβαίνει στη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι η έντονη σκίαση που θα καλύψει περίπου το 36% της διαμέτρου του φεγγαριού με αποτέλεσμα να μπει στο πιο σκοτεινό σημείο, χαρίζοντας έτσι μια άκρως θεαματική απόχρωση του κόκκινου.

Ματωμένο Φεγγάρι
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Ματωμένο Φεγγάρι
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

Το χαρακτηριστικό χρώμα της «ματωμένης» Σελήνης οφείλεται στη διάθλαση του ηλιακού φωτός από την ατμόσφαιρα της Γης, όπου το φως φιλτράρεται και απορροφάται και καταλήγει να «γεμίζει» τη Σελήνη, με έντονες θερμές, κοκκινωπές και πορτοκαλί αποχρώσεις, δημιουργώντας ένα μαγευτικό οπτικό φαινόμενο, ορατό και στη Γη- σε ορισμένα σημεία- ακόμη και με «γυμνό μάτι».

Ο όρος «Ματωμένο Φεγγάρι», δεν είναι επιστημονικός, αλλά έχει επικρατήσει στην κοινή γνώμη λόγω του έντονου χρώματος.

Ελλάδα
