«Είδηση» στην… τελευταία της πρόταση έβγαλε η καθηγήτρια παιδιατρικής λοιμωξιολογίας και μέλος της επιτροπής εμπειρογνωμόνων Βάνα Παπαευαγγέλου, κατά την ενημέρωση για την πανδημία το απόγευμα της Παρασκευής, 02.04.2021.

Τα επιδημιολογικά δεδομένα είναι -ακόμα- δύσκολα σε όλη τη χώρα, ωστόσο με «σύμμαχο» τον καιρό, τους εμβολιασμούς που προχωρούν και τα self tests, υπάρχουν ελπίδες για ένα καλοκαίρι… σχετικής κανονικότητας μπροστά μας.

Υπενθυμίζουμε εδώ πως τα self tests θα αποτελέσουν και το βασικό εργαλείο για το άνοιγμα του λιανεμπορίου, των σχολείων και αργότερα (σ.σ. μετά το Πάσχα όπως είπε νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης) της εστίασης.

Θα «ξεκλειδώσουν» όμως κι άλλες δραστηριότητες που αυτή την περίοδο μοιάζουν… απαγορευτικές; Η Βάνα Παπαευαγγέλου, λοιπόν, τόνισε: «Τώρα, θα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα τεστ για να προστατεύσουμε τους γύρω μας και για να ελέγξουμε την πανδημία, ενώ αργότερα, μέσα στο καλοκαίρι, κι αφού βέβαια πρώτα έχουμε μειώσει το επιδημιολογικό φορτίο της χώρας, θα μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε για να συμμετέχουμε και σε ομαδικές δραστηριότητες».

Τι θα «ξεκλειδώσουν» τα self tests

Την απάντηση αυτή δεν μπορεί να την δώσει κανείς με σιγουριά αυτή την στιγμή, καθώς η μείωση του επιδημιολογικού φορτίου δεν αναμένεται άμεσα.

Ωστόσο η… κοινή λογική λέει πως τα self tests θα αποτελούν μονόδρομο για την επανεκκίνηση μιας σειράς ομαδικών δραστηριοτήτων. Θα μπορούσαν σε αυτές να συμπεριλαμβάνονται τα θέατρα, οι συναυλίες, η παρουσία στα γήπεδα, ακόμα και τελετές που παραδοσιακά… έχουν πολυπληθή παρουσία όπως οι γάμοι και τα βαφτίσια.

Όλα αυτά μένει βέβαια να φανούν, ωστόσο με δεδομένο πως μέχρι το καλοκαίρι δεν θα έχει εμβολιαστεί η συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού, τότε μοιάζει απίθανο να «ανοίξουν» ομαδικές δραστηριότητες χωρίς κάποιο ασφαλές «δίχτυ προστασίας»…

Η Παπαευαγγέλου και οι περιοχές που «στενάζουν»

Η Βάνα Παπαευαγγέλου αναφέρθηκε στα επιδημιολογικά δεδομένα που ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ, ξεκινώντας την ενημέρωση και τονίζοντας πως τα ενεργά κρούσματα σε όλη την Ελλάδα είναι περίπου 27.000, με τα μισά από αυτά να εντοπίζονται στην Αττική.

Ακολούθως, μίλησε για αύξηση 28% στα κρούσματα στην Θεσσαλονίκη την τελευταία εβδομάδα, ενώ η συμπρωτεύουσα έχει περίπου 2.000 ενεργά κρούσματα

Επιπλέον, σημείωσε πως… έχουμε ακόμα δρόμο μέχρι να φανεί η αποκλιμάκωση της κατάστασης, ενώ στην συνέχεια τόνισε την σημασία του εμβολιασμού στην «μάχη» κατά της πανδημίας.

Για την χαλάρωση του lockdown, είπε πως αποφασίστηκε για να «μετατοπιστεί» η δραστηριότητα των πολιτών έξω από τα σπίτια, υπογραμμίζοντας όμως πως πρέπει να αποφευχθεί ο συνωστισμός και στόχος πρέπει να είναι μια απλή βόλτα, χωρίς συνωστισμό και χωρίς πολύ κόσμο.

Αναφορά έκανε και στο άνοιγμα του λιανεμπορίου, εφιστώντας την προσοχή τόσο στους επαγγελματίες, όσο και στους πολίτες για τήρηση των μέτρων προστασίας και ειδικά για σωστή χρήση της μάσκας.

Ο Κοντοζαμάνης αναλύει τον φάκελο self test

«Η κυβέρνηση είναι έτοιμη να ενεργοποιήσει ακόμη ένα όπλο στην μάχη της πανδημίας», είπε στην συνέχεια ο υφυπουργός Υγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνης, παίρνοντας τον λόγο.

Και συνέχισε: «Η εισαγωγή της πρώτης παρτίδας των self tests ολοκληρώνεται σήμερα με την παράδοσή τους σε εμάς. Η επόμενη παράδοση είναι προγραμματισμένη στα μέσα της επόμενης εβδομάδας και η τελευταία στις αρχές της μεθεπόμενης. Ο εφοδιασμός των φαρμακείων θα ξεκινήσει από την προσεχή Τετάρτη, 7 Απριλίου και καλώς εχόντων των πραγμάτων ως το τέλος της εβδομάδας τα φαρμακεία της χώρας θα διαθέτουν επαρκείς ποσότητες για να τις διαθέσουν σε πρώτη φάση στους μαθητές Λυκείου, 16 ως 18 ετών και τους εκπαιδευτικούς».

Επιπλέον είπε πως ξεκινάμε από μαθητές και εκπαιδευτικούς ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή τροφοδοσία της αγοράς, ενώ αμέσως μετά η διάθεση θα αφορά στους 18-64 ετών και τέλος στους άνω των 67 που έχουν ήδη θωρακιστεί σε μεγάλο ποσοστό από τον εμβολιασμό.

Επιπρόσθετα, σημείωσε αναλυτικά ποια είναι η διαδικασία που προβλέπεται σε περίπτωση θετικού ή αρνητικού αποτελέσματος, ενώ υπογράμμισε πως οι μαθητές που δεν θα έχουν την υπεύθυνη δήλωση του αρνητικού αποτελέσματος, δεν θα μπορούν να παρακολουθούν τα μαθήματα.

Χρήσιμες πληροφορίες για τα self tests

Όσοι είναι υποχρεωμένοι να κάνουν self test και εφόσον είναι αρνητικό θα δηλώνουν ότι το διενήργησαν με υπεύθυνη δήλωση. Οι μεν εργαζόμενοι -και οι εκπαιδευτικοί- για λογαριασμό τους, οι δε γονείς και κηδεμόνες για λογαριασμό των μαθητών-παιδιών τους.

Τα self test θα γίνονται αποκλειστικά κατ’ οίκον και όχι στα φαρμακεία που απλώς θα παραδίδουν την συσκευασία του self test μέσα στην οποία θα υπάρχουν σαφείς έντυπες οδηγίες στα ελληνικά για τη σωστή λήψη του δείγματος και εκτέλεση του διαγνωστικού ελέγχου.

Και συνέχισε ο υφυπουργός: Ειδικά για την διάθεση των πρώτων self test από τα φαρμακεία θα ήθελα να επισημάνω τα εξής:

θα ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς των λυκείων

οι γονείς θα μπορούν να παραλαμβάνουν για τα παιδιά τους με την επίδειξη των ΑΜΚΑ τους τα τεστ που τους αναλογούν

το self test θα πραγματοποιείται στο σπίτι από 24 έως 48 ώρες πριν την έναρξη των μαθημάτων και το αποτέλεσμα του θα δηλώνεται στη σχετική πλατφόρμα

στην περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος, ο γονέας/ κηδεμόνας θα πρέπει να εκτυπώσει και να υπογράψει τη σχετική βεβαίωση την οποία θα φέρει μαζί του ο μαθητής καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και θα την επιδεικνύει στον εκπαιδευτικό της τάξης του που θα είναι επιφορτισμένος με το παρουσιολόγιο.

όσοι μαθητές προκύπτουν θετικοί θα πρέπει να κάνουν το συντομότερο ένα δεύτερο τεστ αντιγόνου, δωρεάν σε δημόσια δομή (η λίστα των δομών θα αναγράφεται στο σχετικό ιστότοπο) προκειμένου να δικαιολογηθεί η απουσία από το σχολείο

όσοι μαθητές δεν φέρουν μαζί τους την βεβαίωση δεν θα μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα τους ούτε θα υπάρχει δυνατότητα τηλεκπαίδευσης.

