Παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ: «Οι κατηγορίες για τον αγροτοσυνδικαλιστή θα πέσουν με εντυπωσιακό τρόπο» λέει η δικηγόρος του

Η μεταγωγή των συλληφθέντων στην Αθήνα θα γίνει απόψε το βράδυ με πλοίο της γραμμής για Πειραιά, για να οδηγηθούν τη Δευτέρα (15.12.2025) ενώπιον Ευρωπαίου Εισαγγελέα
ΟΠΕΚΕΠΕ
EUROKINISSI / Φωτογραφία Σωτήρης Δημητρόπουλος

Δεν δέχεται τις κατηγορίες ο αγροτοσυνδικαλιστής από την Κρήτη ο οποίος φέρεται να έχει ηγετικό ρόλο στο κύκλωμα με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η αστυνομία έχει κάνει μέχρι τώρα 16 συλλήψεις στην Κρήτη για συμμετοχή στο κύκλωμα με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με την δικηγόρο του αγροτοσυνδικαλιστή να τονίζει ότι ο πελάτης της είναι αθώος.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στους δημοσιογράφους η δικηγόρος του Αλεξάνδρα Σπανάκη, το κατηγορητήριο για τον 47χρονο θα αποδομηθεί, ενώ σύμφωνα με την ίδια, δεν προκύπτουν οι νομικές προδιαγραφές για τη δικογραφία που αφορά στη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης.

«Το κατηγορητήριο θα αποδομηθεί και φυσικά με αυτόν τον τρόπο στερούνται βασικά υπερασπιστικά δικαιώματα οι κατηγορούμενοι. Για μένα ήδη η διόγκωση του αξιοποίνου σε μια δικογραφία η οποία αυτή τη στιγμή έχει διαβιβαστεί μόνο τυπικώς στον Εισαγγελέα Ηρακλείου και δεν την γνωρίζω, οφείλω να σας πω ότι μάλλον τελικώς αυτό το κατηγορητήριο θα αποδομηθεί και μάλιστα με έναν τρόπο ο οποίος θα είναι εξαιρετικά εντυπωσιακός, όσον αφορά το τι θα αποδειχθεί στο μέλλον».

Η μεταγωγή των συλληφθέντων στην Αθήνα θα γίνει απόψε το βράδυ (13/12) με πλοίο της γραμμής για Πειραιά, για να οδηγηθούν την ερχόμενη Δευτέρα (15/12) ενώπιον Ευρωπαίου Εισαγγελέα. «Από τη στιγμή που υπάρχει μια αστυνομική επιχείρηση και τηρείται μια μυστικότητα η οποία έχει να κάνει με την ίδια την επιχείρηση, προφανώς και σεβόμαστε και τους θεσμούς και τις αρχές αλλά πρωτίστως εγώ πρέπει να προασπίσω τα δικαιώματα του εντολέως μου και αυτά σε κανένα στάδιο της διαδικασίας δεν μπορεί να καταπατούνται», συμπλήρωσε η κ. Σπανάκη.

Η δικηγόρος Αλεξάνδρα Σπανάκη
Η δικηγόρος Αλεξάνδρα Σπανάκη – Φωτογραφία: Creta24

 

«Σκληρό και άδικο»

Ο Φραγκίσκος Λαμπρινός, συνήγορος υπεράσπισης του λογιστή και της συζύγου του, δικηγόρος στο επάγγελμα, που επίσης έχουν συλληφθεί, τόνισε πως η μοναδική εμπλοκή των δύο κατηγορουμένων φέρεται να είναι ένας τραπεζικός λογαριασμός. «Τον τραπεζικό αυτό λογαριασμό χειριζόταν αποκλειστικά και μόνο ο λογιστής, Φέρεται να έχει κατατεθεί ένα χρηματικό ποσό το οποίο αξιολογήθηκε ως ύποπτο. Γι΄αυτό το ποσό, ο κατηγορούμενος θα δώσει πλήρεις και αναλυτικές εξηγήσεις».

Ο δικηγόρος, Φραγκίσκος Λαμπρινός
Ο δικηγόρος, Φραγκίσκος Λαμπρινός – Φωτογραφία: Creta24

Για την δικηγόρο, σύζυγο του λογιστή ο κ. Λαμπρινός δήλωσε: «Είναι κατά τη γνώμη μου εξαιρετικά σκληρό και άδικο, μια γυναίκα, μητέρα και δικηγόρος να συλλαμβάνεται με αυτόν τον τρόπο, να εμφανίζεται ως μέλος της εγκληματικής οργάνωσης, με μοναδικό κριτήριο ότι είναι συνδικαιούχος στον συγκεκριμένο λογαριασμό, χωρίς οποιοδήποτε άλλο συνοδό στοιχείο».

Συνήγορος της 32χρονης κατηγορούμενης εργαζόμενης στην Ένωση Σουλτανοπαραγωγών Κρήτης, σε δηλώσεις του επισήμανε πως «η υπόθεση βρίσκεται ακόμη σε πολύ πρώιμο στάδιο» και πως η βεβαιότητά του αφορά στο ότι «η υπόθεση είναι σίγουρο ότι δεν θα εισαχθεί στο ακροατήριο με τις κατηγορίες που βαρύνουν την εντολέα του αυτή τη στιγμή και με το κατηγορητήριο που υπάρχει στη δικογραφία». Μάλιστα ο Μιχάλης Βιδάκης συμπλήρωσε πως η εντολέας του αρνείται τα πάντα, καταλήγοντας πως «όλοι πρέπει να σεβόμαστε το τεκμήριο αθωότητας».

Ελλάδα
Σε 11 τραπεζικούς λογαριασμούς διακινούσαν τα κέρδη τα μέλη του κυκλώματος με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη – Βρέθηκαν λίρες και ράβδοι χρυσού
Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 16 συλλήψεις, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 26 άτομα - Πώς εξιχνιάστηκε η δράση του κυκλώματος στην Κρήτη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Σε 11 τραπεζικούς λογαριασμούς διακινούσαν τα κέρδη τα μέλη του κυκλώματος με τις παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη – Βρέθηκαν λίρες και ράβδοι χρυσού 21
Αγωνία για τον 33χρονο γιατρό που αγνοείται στην Κρήτη – Βρέθηκε το αυτοκινητό του, εκδόθηκε Silver Alert
Στο σπίτι του γιατρού στο Ηράκλειο βρέθηκε το πορτοφόλι του με προσωπικά αντικείμενα, ενώ, όπως αναφέρουν οι συγγενείς  του, τον τελευταίο καιρό τον απασχολούσε ένα προσωπικό ζήτημα
Ο 33χρονος γιατρός που έχει εξαφανιστεί
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην εισαγγελία Ηρακλείου η δικογραφία για τους 14 συλληφθέντες για παράνομες επιδοτήσεις – Το βράδυ η μεταγωγή τους στην Αθήνα
Στην εισαγγελία Ηρακλείου απεστάλη η δικογραφία για τους 14 αγρότες που συνελήφθησαν από το ελληνικό FBI ως μέλη κυκλώματος που είχε...
ΟΠΕΚΕΠΕ
Ανανεώθηκε πριν 3 ώρες
13
Αγρότες από 40 μπλόκα αποφασίζουν το μεσημέρι στη Νίκαια Λάρισας για κινητοποιήσεις και συνάντηση με Μητσοτάκη
Τα αιτήματα των αγροτών αφορούν κυρίως το αυξημένο κόστος παραγωγής, τη σημαντική απώλεια εισοδήματος, τις χαμηλές τιμές των αγροτικών προϊόντων, τις καθυστερήσεις και το ύψος των επιδοτήσεων
Συλλαλητήριο αγροτών και κτηνοτρόφων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, 9
Τα αυστηρά πρωτόκολλα δεν μπορούν να μηδενίσουν το ρίσκο από σπέρμα δότη – Τα κενά στους ελέγχους και οι κίνδυνοι
Οι συνηθισμένες εξετάσεις DNA δεν έχουν την ευαισθησία να ανιχνεύσουν τη συγκεκριμένη παραλλαγή στο TP53 που βρέθηκε να έχει ο δότης από τη Δανία που έδωσε σπέρμα και στην Ελλάδα
Γονιμοποίηση
