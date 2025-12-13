Παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ: «Οι κατηγορίες για τον αγροτοσυνδικαλιστή θα πέσουν με εντυπωσιακό τρόπο» λέει η δικηγόρος του

Δεν δέχεται τις κατηγορίες ο αγροτοσυνδικαλιστής από την Κρήτη ο οποίος φέρεται να έχει ηγετικό ρόλο στο κύκλωμα με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η αστυνομία έχει κάνει μέχρι τώρα 16 συλλήψεις στην Κρήτη για συμμετοχή στο κύκλωμα με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με την δικηγόρο του αγροτοσυνδικαλιστή να τονίζει ότι ο πελάτης της είναι αθώος.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στους δημοσιογράφους η δικηγόρος του Αλεξάνδρα Σπανάκη, το κατηγορητήριο για τον 47χρονο θα αποδομηθεί, ενώ σύμφωνα με την ίδια, δεν προκύπτουν οι νομικές προδιαγραφές για τη δικογραφία που αφορά στη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης.

«Το κατηγορητήριο θα αποδομηθεί και φυσικά με αυτόν τον τρόπο στερούνται βασικά υπερασπιστικά δικαιώματα οι κατηγορούμενοι. Για μένα ήδη η διόγκωση του αξιοποίνου σε μια δικογραφία η οποία αυτή τη στιγμή έχει διαβιβαστεί μόνο τυπικώς στον Εισαγγελέα Ηρακλείου και δεν την γνωρίζω, οφείλω να σας πω ότι μάλλον τελικώς αυτό το κατηγορητήριο θα αποδομηθεί και μάλιστα με έναν τρόπο ο οποίος θα είναι εξαιρετικά εντυπωσιακός, όσον αφορά το τι θα αποδειχθεί στο μέλλον».

Η μεταγωγή των συλληφθέντων στην Αθήνα θα γίνει απόψε το βράδυ (13/12) με πλοίο της γραμμής για Πειραιά, για να οδηγηθούν την ερχόμενη Δευτέρα (15/12) ενώπιον Ευρωπαίου Εισαγγελέα. «Από τη στιγμή που υπάρχει μια αστυνομική επιχείρηση και τηρείται μια μυστικότητα η οποία έχει να κάνει με την ίδια την επιχείρηση, προφανώς και σεβόμαστε και τους θεσμούς και τις αρχές αλλά πρωτίστως εγώ πρέπει να προασπίσω τα δικαιώματα του εντολέως μου και αυτά σε κανένα στάδιο της διαδικασίας δεν μπορεί να καταπατούνται», συμπλήρωσε η κ. Σπανάκη.

«Σκληρό και άδικο»

Ο Φραγκίσκος Λαμπρινός, συνήγορος υπεράσπισης του λογιστή και της συζύγου του, δικηγόρος στο επάγγελμα, που επίσης έχουν συλληφθεί, τόνισε πως η μοναδική εμπλοκή των δύο κατηγορουμένων φέρεται να είναι ένας τραπεζικός λογαριασμός. «Τον τραπεζικό αυτό λογαριασμό χειριζόταν αποκλειστικά και μόνο ο λογιστής, Φέρεται να έχει κατατεθεί ένα χρηματικό ποσό το οποίο αξιολογήθηκε ως ύποπτο. Γι΄αυτό το ποσό, ο κατηγορούμενος θα δώσει πλήρεις και αναλυτικές εξηγήσεις».

Για την δικηγόρο, σύζυγο του λογιστή ο κ. Λαμπρινός δήλωσε: «Είναι κατά τη γνώμη μου εξαιρετικά σκληρό και άδικο, μια γυναίκα, μητέρα και δικηγόρος να συλλαμβάνεται με αυτόν τον τρόπο, να εμφανίζεται ως μέλος της εγκληματικής οργάνωσης, με μοναδικό κριτήριο ότι είναι συνδικαιούχος στον συγκεκριμένο λογαριασμό, χωρίς οποιοδήποτε άλλο συνοδό στοιχείο».

Συνήγορος της 32χρονης κατηγορούμενης εργαζόμενης στην Ένωση Σουλτανοπαραγωγών Κρήτης, σε δηλώσεις του επισήμανε πως «η υπόθεση βρίσκεται ακόμη σε πολύ πρώιμο στάδιο» και πως η βεβαιότητά του αφορά στο ότι «η υπόθεση είναι σίγουρο ότι δεν θα εισαχθεί στο ακροατήριο με τις κατηγορίες που βαρύνουν την εντολέα του αυτή τη στιγμή και με το κατηγορητήριο που υπάρχει στη δικογραφία». Μάλιστα ο Μιχάλης Βιδάκης συμπλήρωσε πως η εντολέας του αρνείται τα πάντα, καταλήγοντας πως «όλοι πρέπει να σεβόμαστε το τεκμήριο αθωότητας».