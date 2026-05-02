Αμπελόκηποι: Αυτό είναι το «κολαστήριο» ηλικιωμένων που λειτουργούσε το παράνομο γηροκομείο – Αναβλήθηκε η δίκη της ιδιοκτήτριας για τις 6 Μαΐου

Λουκέτο μπήκε σε παράνομο γηροκομείο, στον οποίο ηλικιωμένες ζούσαν κάτω από απαράδεκτες συνθήκες στους Αμπελόκηπους. Την καταγγελία έκανε συγγενής ενός εκ των φιλοξενούμενων που ζούσαν τον απόλυτο εφιάλτη με αποτέλεσμα να συλληφθεί η ιδιοκτήτρια.

Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκε λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι του Σαββάτου (01.05.2026), η 72χρονη ιδιοκτήτρια του παράνομου γηροκομείου στους Αμπελόκηπους.

Η κατηγορούμενη οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο απ’ όπου πήρε αναβολή για τις 6 Μαΐου.

Στον τέταρτο όροφο πολυκατοικίας επί της οδού Σεβαστοπούλου λειτουργούσε το γηροκομείο «κολαστήριο». Σύμφωνα με τη δικογραφία, τούς είχε αφαιρέσει τα κινητά τηλέφωνα για να ελέγχει τις επαφές τους, ενώ στον χώρο είχε γατιά και σκυλιά, τα οποία δεν φρόντιζε.

Ένοικος της πολυκατοικίας είπε ότι είδε τους αστυνομικούς την ώρα της εφόδου να φωνάζουν «ασφάλεια, ασφάλεια». Στη συνέχεια είπε στο OrangePressAgency ότι «είδα μια γυναίκα να βγαίνει με το καροτσάκι, άρρωστη ήταν, ήρθε το ΕΚΑΒ και την πήραν. Ούτε θα σκεφτόμουν ότι ήταν γηροκομείο εκεί».

Η ίδια γυναίκα ανέφερε ότι είχε δει και μια ηλικιωμένη που νόμιζε ότι απλά διαμένει εδώ, δίχως να πιστεύει ότι λειτουργούσε τον τέταρτο ως παράνομο γηροκομείο. Η ένοικος τόνισε ότι δεν έβλεπε κινητικότητα τον τελευταίο καιρό, ωστόσο υπογράμμισε ότι στον τέταρτο όροφο γίνονταν πάρτι στο παρελθόν.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την αστυνομική έφοδο, χρειάστηκε η συνδρομή κλειδαρά, καθώς η 72χρονη αρνήθηκε πεισματικά να ανοίξει, ενώ στη συνέχεια επιχείρησε να παραπλανήσει τις αρχές δηλώνοντας ψευδή στοιχεία.