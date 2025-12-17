Παράσυρση πεζού από αυτοκίνητο έξω από το Μέγαρο Μαξίμου

Τροχαίο ακριβώς έξω από το Μέγαρο Μαξίμου έγινε νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης (17/12/25). Ένα ΙΧ που οδηγούσε μια κοπέλα, παρέσυρε και χτύπησε έναν ηλικιωμένο που περνούσε το δρόμο.

Το τροχαίο έγινε όταν το αυτοκίνητο το οποίο κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα επί της Ηρώδου Αττικού έστριψε στην Βασιλέως Γεωργίου παρασύροντας τον ηλικιωμένο ο οποίος ήταν για αρκετή ώρα αναίσθητος με τραύματα στο κεφάλι και στο χέρι του.

Αμέσως έσπευσαν στο σημείο διασώστες του ΕΚΑΒ και του Μεγάρου Μαξίμου αλλά και της προεδρικής φρουράς και του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες μέχρι να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Η Βασιλέως Γεωργίου παραμένει κλειστή ενω η οδηγός προσήχθη. Το αυτοκίνητο από την ταχύτητα που είχε αναπτύξει παρέσυρε μια πινακίδα και έκοψε ένα δέντρο.