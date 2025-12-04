Πάργα: Ένοπλη ληστεία σε κοσμηματοπωλείο – Τους πυροβόλησε ο ιδιοκτήτης

Μία κινηματογραφική ληστεία εκτυλίχθηκε το πρωί της Πέμπτης 04.12.2025, στην Πάργα, όταν 4 ή 5 άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους μπήκαν με όπλα μέσα σε κοσμηματοπωλείο για να το κλέψουν.

Η ένοπλη ληστεία στο κοσμηματοπωλείο της Πάργας, έγινε γύρω στις 11:30 με τους δράστες να μπουκάρουν με όπλα στο κατάστημα. Απείλησαν τον ιδιοκτήτη πήραν χρυσαφικά προκαλώντας και ζημιές στις τζαμαρίες του καταστήματος.

Στη συνέχεια οι ληστές διέφυγαν όμως το αυτοκίνητο που θα τους οδηγούσε στην τέλεια απόδραση έπαθε λάστιχο. Δεν το σκέφτηκαν πολύ και έτσι, σε μία σκηνή βγαλμένη από επικίνδυνες ταινίες, σταμάτησαν ένα άλλο όχημα και με την απειλή των όπλων το έκλεψαν και έφυγαν.

Κατά τη διαφυγή τους ήρθαν αντιμέτωποι με άνδρες του Λιμενικού οι οποίοι βρίσκονταν στην παραλία της Πάργας. Σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, οι δράστες φέρεται να πυροβόλησαν στον αέρα, προκειμένου να αποτρέψουν τους λιμενικούς να τους πλησιάσουν.

Το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι ληστές, και το οποίο εγκατέλειψαν γιατί έπαθε λάστιχο στη διαδρομή διαφυγής, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές φέρει ίχνη από πυροβολισμούς.

Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν πως ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, στην προσπάθειά του να προστατέψει την περιουσία του, τους κυνήγησε και τους πυροβόλησε.

Ωστόσο δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα εάν πρόκειται για 4 η 5 ληστές. Οι αστυνομικοί αξιοποιούν το υλικό από κάμερες ασφαλείας και τις μαρτυρίες των αυτοπτών μαρτύρων.

Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες των αστυνομικών διευθύνσεων της Ηπείρου για τη σύλληψη των δραστών.