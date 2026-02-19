Ελλάδα

Παρνασσός: Βρέθηκαν σώοι από την ΕΜΑΚ οι δύο ορειβάτες που χάθηκαν στον δρόμο για την κορυφή

Κάτω από δύσκολες συνθήκες εξαιτίας του χιονισμένου τοπίου και των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών, οι διασώστες κατάφεραν να προσεγγίσουν τους ορειβάτες
Διάσωση δύο φίλων στον Παρνασσό
Επιχείρηση διάσωσης των δύο ορειβατών που χάθηκαν στον Παρνασσό / πηγή φωτογραφίας lamiareport.gr

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια για τους δύο ορειβάτες που χάθηκαν στον Παρνασσό το απόγευμα της Πέμπτης (19.02.2026). Οι δύο φίλοι εντοπίστηκαν γύρω στις 10 το βράδυ σώοι από τους διασώστες της 7ης ΕΜΑΚ και εθελοντές.

Οι δύο ορειβάτες ηλικίας 47 και 44 ετών, χάθηκαν στον δρόμο για την κορυφή Γεροντόβραχος στον Παρνασσό.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, αποπροσανατολίστηκαν εξαιτίας της πυκνής ομίχλης με αποτέλεσμα να μην μπορούν να βρουν τον δρόμο της επιστροφής προς Αράχωβα.

Αναζήτησαν βοήθεια γύρω στις 18:50 και αμέσως στήθηκε επιχείρηση διάσωσης από 13 πυροσβέστες της 7ης, της 8ης ΕΜΑΚ (Λαμία και Λάρισα αντίστοιχα) και της Π.Υ. Λιβαδειάς, καθώς και από δύο εθελοντικές ομάδες και ομάδα από το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού, που ήξεραν πολύ καλά το μέρος.

Κάτω από δύσκολες συνθήκες εξαιτίας του χιονισμένου τοπίου και των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών, οι διασώστες κατάφεραν να προσεγγίσουν τους ορειβάτες και να πάρουν όλοι μαζί πορεία για ασφαλές σημείο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
198
132
111
110
99
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Η «ακτινογραφία» του κυκλώματος που «έσπρωχνε» κοκαΐνη στη Ρόδο – Ο εν ενεργεία στρατιωτικός και οι αστυνομικοί σε ρόλο τοκογλύφων
Ο Αλβανός βαρόνος της κόκας των 700.000 ευρώ, οι γυναίκες - φύλακες της «λευκής κυρίας», ο τζογαδόρος επιλοχίας και οι δυο ένστολοι τοκογλύφοι...
Η «ακτινογραφία» του κυκλώματος που «έσπρωχνε» κοκαΐνη στη Ρόδο – Ο εν ενεργεία στρατιωτικός και οι αστυνομικοί σε ρόλο τοκογλύφων
Αττική Οδός: Την Παρασκευή θα δοθεί στην κυκλοφορία το τμήμα που είχε κλείσει για να συντηρηθεί η σήραγγα στα Άνω Λιόσια
Βέβαια θα συνεχιστούν ορισμένες εργασίες και μετά την ερχόμενη Δευτέρα, συνεπώς, θα συνεχίσουν να κλείνουν μία ή δύο λωρίδες κυκλοφορίας κυρίως τις νυχτερινές ώρες
αττική οδός
Newsit logo
Newsit logo