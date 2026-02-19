Παρνασσός: Βρέθηκαν σώοι από την ΕΜΑΚ οι δύο ορειβάτες που χάθηκαν στον δρόμο για την κορυφή

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια για τους δύο ορειβάτες που χάθηκαν στον Παρνασσό το απόγευμα της Πέμπτης (19.02.2026). Οι δύο φίλοι εντοπίστηκαν γύρω στις 10 το βράδυ σώοι από τους διασώστες της 7ης ΕΜΑΚ και εθελοντές.

Οι δύο ορειβάτες ηλικίας 47 και 44 ετών, χάθηκαν στον δρόμο για την κορυφή Γεροντόβραχος στον Παρνασσό.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, αποπροσανατολίστηκαν εξαιτίας της πυκνής ομίχλης με αποτέλεσμα να μην μπορούν να βρουν τον δρόμο της επιστροφής προς Αράχωβα.

Αναζήτησαν βοήθεια γύρω στις 18:50 και αμέσως στήθηκε επιχείρηση διάσωσης από 13 πυροσβέστες της 7ης, της 8ης ΕΜΑΚ (Λαμία και Λάρισα αντίστοιχα) και της Π.Υ. Λιβαδειάς, καθώς και από δύο εθελοντικές ομάδες και ομάδα από το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού, που ήξεραν πολύ καλά το μέρος.

Κάτω από δύσκολες συνθήκες εξαιτίας του χιονισμένου τοπίου και των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών, οι διασώστες κατάφεραν να προσεγγίσουν τους ορειβάτες και να πάρουν όλοι μαζί πορεία για ασφαλές σημείο.