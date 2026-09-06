Τανάγρα: Ξεσπά ο θείος του 37χρονου πιλότου του Phantom που συνετρίβη – «Τα παιδιά εξαϋλώθηκαν, δεν πρόλαβε να βαφτίσει το μωρό του»

Βαρύ είναι το πένθος για τον 37χρονο πιλότο Δημήτρη Πέτρου, που έχασε τη ζωή του μαζί με τον Ιωάννη Μπλέσια στη συντριβή του αεροσκάφους F-4E Phantom II κατά τη διάρκεια της Athens Flying Week στην Τανάγρα.

Την ώρα που οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας στην Τανάγρα βρίσκονται σε εξέλιξη, ο θείος του 37χρονου πιλότου μιλά για τον ανιψιό του και ξεσπά για την κατάσταση των αεροσκαφών, υποστηρίζοντας πως δεν επρόκειτο για ανθρώπινο λάθος.

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Ο Δημήτρης Πέτρου ήταν Σμηναγός της Πολεμικής Αεροπορίας και, όπως περιγράφουν οι δικοί του άνθρωποι, από μικρό παιδί είχε ένα όνειρο: να γίνει πιλότος. Πίσω του αφήνει τη σύζυγό του και το μόλις τεσσάρων μηνών κοριτσάκι τους, το οποίο επρόκειτο να βαφτιστεί λίγες ημέρες αργότερα.

Ο θείος του, μιλώντας στις «Εξελίξεις Τώρα», περιέγραψε όσα του έλεγε ο 37χρονος για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε στις πτήσεις.

«Ήταν ανιψιός μου, του αδερφού μου παιδί. Το παιδί ήταν έμπειρος πιλότος. Και πάντα όταν τον ρωτούσα: «παλεύω με αντίξοες συνθήκες, με παλιά αεροπλάνα!» μού έλεγε. Ανθρώπινο λάθος δεν γίνεται γιατί το γνωρίζουμε απ’ έξω το αεροπλάνο. Το αεροπλάνο όμως αν δεν υπακούσει, τελείωσε. Τελειώσαμε μου έλεγε πάντα. Παλεύουμε στον αέρα, δεν έχουμε ούτε φρένα, ούτε γκάζι, ούτε στροφή τίποτα. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Όταν δεν υπακούσει το αεροπλάνο, τι θα κάνει το παιδί; Αν δεν υπάκουσε το κουμπί ξέρω εγώ, να φύγει…πώς μπορούσε να αντιδράσει; Είχε ένα μωρό, θα το βαφτίζαμε στις 12 Σεπτεμβρίου. Δεν πρόλαβε ούτε τη βάφτιση, τίποτα να κάνουμε. Άφησε ένα μωρό, τεσσάρων μηνών και μια γυναίκα. Τι να πούμε τώρα, γιατί; Τον στείλανε στο θάνατο καταλαβαίνετε; Για εμάς είναι εθνικός ήρωας αυτός ο άνθρωπος. Πάλευε κάθε μέρα με τον αέρα καταλαβαίνετε; Είναι ήρωες! Όχι επειδή είναι ανιψιός μου».

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Δεν πρόλαβε τη βάφτιση της κόρης του

Ακόμη πιο συγκινητική είναι η αναφορά στο τεσσάρων μηνών παιδί του 37χρονου. Η οικογένεια ετοιμαζόταν για τη βάφτιση του μωρού στις 12 Σεπτεμβρίου, όμως ο πατέρας του δεν θα βρίσκεται εκεί.

«Είχε ένα μωρό, θα το βαφτίζαμε στις 12 Σεπτεμβρίου. Δεν πρόλαβε ούτε τη βάφτιση, τίποτα να κάνουμε. Άφησε ένα μωρό, τεσσάρων μηνών και μια γυναίκα. Τι να πούμε τώρα, γιατί;»

Στο Πολυστάφυλο Πρέβεζας, τον τόπο καταγωγής του Δημήτρη Πέτρου, συγγενείς και άνθρωποι που τον γνώριζαν προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν την απώλειά του. Για την οικογένειά του ήταν ο άνθρωπός τους, ένας νέος πατέρας και σύζυγος. Για τον θείο του, όμως, θα μείνει και κάτι ακόμη:

«Για εμάς είναι εθνικός ήρωας αυτός ο άνθρωπος. Πάλευε κάθε μέρα με τον αέρα καταλαβαίνετε; Είναι ήρωες! Όχι επειδή είναι ανιψιός μου».

«Να τα αποσύρουν αυτά τα παλιά τα αεροπλάνα»

Ο πόνος του συγγενή του 37χρονου μετατρέπεται σε οργή όταν η συζήτηση φτάνει στην ηλικία των αεροσκαφών. Ο ίδιος ζητά την απόσυρσή τους, θεωρώντας ότι η κατάσταση του Phantom μπορεί να έπαιξε ρόλο στην τραγωδία. Πρόκειται, πάντως, για την εκτίμηση του συγγενή, καθώς τα ακριβή αίτια της συντριβής παραμένουν υπό διερεύνηση.

«Και πού τα πηγαίναν αυτά τα παλιά αεροπλάνα που λέγανε όλο θα τα αποσύρουμε. Πού τα στείλαν στο θάνατο τα παιδιά; Να τα διώξουν, να τα αποσύρουν αυτά τα παλιά τα αεροπλάνα. Να τα βάλουνε για αντίκα στην άκρη. Αεροπλάνα του ’74, του ’79 και εκσυγχρονιστήκανε; Τί να εκσυγχρονίσεις; Τον στείλανε στο θάνατο καταλαβαίνετε; Για εμάς είναι εθνικός ήρωας αυτός ο άνθρωπος», τόνισε.

«Ήταν ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Εξαίρετο παιδί. Αμαρτία ήταν, αλλά εντάξει τι να κάνουμε… Υπηρεσία. Η δουλειά μας είναι αυτή», είπε ο ξάδερφος του άτυχου πιλότου.

Η θεία του άτυχου Σμηναγού ανέφερε: «Ήταν ένα τραγικό πράγμα για έναν άγγελο για εμάς. Και το άλλο το παιδί, κρίμα. Είναι ταγμένα αυτά τα παιδιά, ταγμένα. Ήμασταν όλοι πάρα πολύ υπερήφανοι γι’ αυτό το παιδί. Παρά πολύ υπερήφανοι ήμασταν και είμαστε. Ήταν ένα αστέρι και σαν άνθρωπος και σαν πιλότος. Ένα λαμπρό αστέρι».