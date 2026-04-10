Πάσχα: Πώς θα κινηθούν Μετρό, λεωφορεία και τραμ κατά τη διάρκεια των εορτών – Τα δρομολόγια για όλες τις αργίες

Τροποποιήσεις στα δρομολόγια Μετρό, τραμ και λεωφορείων, φέρνουν οι άγιες ημέρες του Πάσχα. Ήδη από σήμερα (10.04.2026) έχουν σημειωθεί αλλαγές στα δρομολόγια των ΜΜΜ οι οποίες αναμένεται να διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα του Πάσχα.

Για σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή καταγράφονται τροποποιήσεις σε λεωφορεία και τρόλεϊ τα οποία κινούνται ήδη σύμφωνα με το πρόγραμμα του Σαββάτου. Όσον αφορά τα Μετρό, και αυτά επηρεάζονται από τις αργίες του Πάσχα καθώς τα τελευταία δρομολόγια θα ξεκινήσουν το αργότερο στις 00:20. Τα τραμ θα κινούνται έως τις 22:00.

Για το Μεγάλο Σάββατο, τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ θα αποσύρονται σταδιακά από τις 22:00 ενώ τα τελευταία δρομολόγια του Μετρό θα ξεκινήσουν γύρω στις 21:30. Στα Τραμ, τα δρομολόγια θα ξεκινούν ανά 15 λεπτά.

Την Κυριακή του Πάσχα, λεωφορεία και τρόλεϊ θα κινούνται με πρόγραμμα αργιών ενώ οι συρμοί του Μετρό θα ξεκινούν ανά 12 λεπτά. Τα τραμ από την άλλη ανά 15 λεπτά.

Τη Δευτέρα του Πάσχα που επίσης θεωρείται αργία, λεωφορεία και τρόλεϊ θα πηγαίνουν σύμφωνα με το πρόγραμμα Κυριακής – αργιών ενώ οι συρμοί του Μετρό θα περνούν από 12 με 15 λεπτά.

Ανά 15 λεπτά θα περνούν και τα τραμ.

Αναλυτικά:

Μεγάλη Παρασκευή (10/04)

Λεωφορεία και Τρόλεϊ: Θα κινηθούν με πρόγραμμα Σαββάτου.

Γραμμή 1 Μετρό: Δρομολόγια ανά 10,5 λεπτά από 05:30 έως 23:30 και ανά 15 λεπτά τις υπόλοιπες ώρες.

Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 7,5 έως 10,5 λεπτά από 09:00 έως 00:20 και ανά 12,5 λεπτά νωρίτερα. Δεν θα ισχύσει παράταση ωραρίου.

Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 7 έως 9 λεπτά από 09:00 έως 00:20, ανά 10 λεπτά νωρίτερα. Τα δρομολόγια προς Αεροδρόμιο θα πραγματοποιούνται ανά 36 λεπτά.

Τραμ: Δρομολόγια ανά 12 λεπτά έως τις 22:00 και ανά 15 λεπτά αργότερα. Δεν θα ισχύσει παράταση ωραρίου.

Μεγάλο Σάββατο (11/04)

Λεωφορεία και Τρόλεϊ: Τα οχήματα θα αρχίσουν να αποσύρονται σταδιακά από τις 22:00, με τελευταίες αναχωρήσεις περίπου στις 21:00, ώστε να βρίσκονται στα αμαξοστάσια έως τις 23:00.

Γραμμή 1 Μετρό: Δρομολόγια ανά 10,5 λεπτά από 06:00 έως 16:00, ανά 12,5 λεπτά έως τις 20:00 και ανά 15 λεπτά αργότερα. Τα τελευταία δρομολόγια θα πραγματοποιηθούν μεταξύ 22:00 και 23:00.

Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 7,5 έως 10,5 λεπτά από 09:00 έως 21:30, ανά 12 έως 12,5 λεπτά τις υπόλοιπες ώρες.

Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 7 έως 10 λεπτά, με δρομολόγια προς Αεροδρόμιο ανά 36 λεπτά.

Τραμ: Δρομολόγια ανά 15 λεπτά.

Κυριακή του Πάσχα (12/04)

Λεωφορεία και Τρόλεϊ: Πρόγραμμα Κυριακής και Αργιών.

Γραμμή 1 Μετρό: Δρομολόγια ανά 12,5 λεπτά από 06:00 έως 23:00 και ανά 15 λεπτά αργότερα.

Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 15 λεπτά.

Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 12 λεπτά, με δρομολόγια Αεροδρομίου ανά 36 λεπτά.

Τραμ: Δρομολόγια ανά 15 λεπτά.

Δευτέρα του Πάσχα (13/04)

Λεωφορεία και Τρόλεϊ: Πρόγραμμα Κυριακής και Αργιών.

Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 15 λεπτά.

Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 12 λεπτά, με δρομολόγια Αεροδρομίου ανά 36 λεπτά.

Τραμ: Δρομολόγια ανά 15 λεπτά.

Τρίτη του Πάσχα (14/04)

Λεωφορεία και Τρόλεϊ: Πρόγραμμα Σαββάτου.

Γραμμή 1 Μετρό: Δρομολόγια ανά 7,5 λεπτά από 05:30 έως 22:30 και ανά 11,5 έως 15 λεπτά αργότερα.

Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 5 έως 8,5 λεπτά έως τις 23:00.

Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 5 έως 7 λεπτά από 07:00 έως 22:00 και ανά 6,5 έως 9,5 λεπτά αργότερα.

Τραμ: Δρομολόγια ανά 12 λεπτά έως τις 22:00 και ανά 15 λεπτά αργότερα.

Τετάρτη του Πάσχα (15/04)