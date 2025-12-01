Ελλάδα

Πατήσια: Έκλειναν ραντεβού με άνδρες μέσω Tiktok υποδυόμενοι τη γυναίκα και τους «ξάφριζαν» – Μια σύλληψη

Οι δράστες χρησιμοποιούσαν προφίλ με φωτογραφία γυναίκας για να προσεγγίζουν τα θύματά τους, τα οδηγούσαν σε διαμέρισμα στα Πατήσια, και με την απειλή όπλων τα λήστευαν και τα εκβίαζαν
Tiktok
REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

«Ραντεβού» που κατέληγαν σε ληστείες διέπρατταν μέλη κυκλώματος, τα οποία σύμφωνα με τις αρχές, εξαπατούσαν κόσμο μέσω Tiktok.

Τα μέλη του οργανωμένου κυκλώματος, που αποτελούνταν από τρεις άνδρες και μια γυναίκα, παγίδευαν άνδρες μέσω ψεύτικου γυναικείου προφίλ, κανονίζοντας ερωτικά ραντεβού στο TikTok.

Σύμφωνα με την ασφάλεια Αττικής, οι δράστες χρησιμοποιούσαν προφίλ με φωτογραφία καλλίγραμμης γυναίκας για να προσεγγίζουν τα θύματά τους.

Στη συνέχεια, τους οδηγούσαν σε διαμέρισμα στα Πατήσια, όπου με την απειλή όπλων και μαχαιριών τους λήστευαν και τους εκβίαζαν. Πρώτα τους υποδεχόταν η γυναίκα και στη συνέχεια οι τρεις άνδρες εμφανίζοντας και απαιτούσαν από τα θύματα να τους δώσουν μεγάλα χρηματικά ποσά.

Στις 22 Νοεμβρίου, ένας από τους άνδρες που εξαπατήθηκαν, έκλεισε ραντεβού με έναν από τους δράστες σε καφετέρια προκειμένου να του παραχωρήσει το ποσό των 3.000 ευρώ. Ωστόσο, στην καφετέρια εμφανίστηκαν άνδρες της ΕΛΑΣ και συνέλαβαν τον δράστη.

Το ένα μέλος του κυκλώματος έχει συλληφθεί, ενώ τα άλλα τρία αναζητούνται από τις αρχές.

Ελλάδα
