Πατησίων: Επίθεση κουκουλοφόρων σε επιχείρηση και 3 τράπεζες – 4 προσαγωγές

Στοχευμένη επίθεση σε βιτρίνα καταστήματος και στις τζαμαρίες και ΑΤΜ τραπεζών, εξαπέλυσαν τα ξημερώματα της Δευτέρας (02.02.2026) κουκουλοφόροι στη Πατησίων.

Η επίθεση έγινε γύρω στη 1:30 το βράδυ από 15 περίπου κουκουλοφόρους, στην οδό Πατησίων. Οι άγνωστοι, κουβαλώντας βαριοπούλες, έσπασαν τις τζαμαρίες του καταστήματος κινητής τηλεφωνίας και των 3 τραπεζών ενώ προκάλεσαν σοβαρές φθορές και στα ΑΤΜ.

Αφού τα έκαναν «γυαλιά – καρφιά», ξεκίνησαν να φωνάζουν συνθήματα και τράπηκαν σε φυγή.

Κάτοικοι ειδοποίησαν αμέσως τις αρχές και αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο, ξεκινώντας ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών.

Λίγη ώρα μετά έγιναν 4 προσαγωγές.