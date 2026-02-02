Ελλάδα

Πατησίων: Επίθεση κουκουλοφόρων σε επιχείρηση και 3 τράπεζες – 4 προσαγωγές

Αφού τα έκαναν «γυαλιά - καρφιά», ξεκίνησαν να φωνάζουν συνθήματα και τράπηκαν σε φυγή
Περιπολικό
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

Στοχευμένη επίθεση σε βιτρίνα καταστήματος και στις τζαμαρίες και ΑΤΜ τραπεζών, εξαπέλυσαν τα ξημερώματα της Δευτέρας (02.02.2026) κουκουλοφόροι στη Πατησίων.

Η επίθεση έγινε γύρω στη 1:30 το βράδυ από 15 περίπου κουκουλοφόρους, στην οδό Πατησίων. Οι άγνωστοι, κουβαλώντας βαριοπούλες, έσπασαν τις τζαμαρίες του καταστήματος κινητής τηλεφωνίας και των 3 τραπεζών ενώ προκάλεσαν σοβαρές φθορές και στα ΑΤΜ.

Αφού τα έκαναν «γυαλιά – καρφιά», ξεκίνησαν να φωνάζουν συνθήματα και τράπηκαν σε φυγή.

Κάτοικοι ειδοποίησαν αμέσως τις αρχές και αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο, ξεκινώντας ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών.

Λίγη ώρα μετά έγιναν 4 προσαγωγές.

Ελλάδα
Περιπολικό
