Πάτμος: Ρύπανση, δυσοσμία και προβλήματα με το νερό – Καταγγελίες για σοβαρές βλάβες στον Βιολογικό

Στην Πάτμο, οι κάτοικοι εκφράζουν όλο και μεγαλύτερη ανησυχία για τη λειτουργία του Βιολογικού καθαρισμού λυμάτων. Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Πατμιακά Χρονικά, οι εγκαταστάσεις παραμένουν εκτός λειτουργίας εδώ και αρκετούς μήνες λόγω μηχανικών βλαβών, με συνέπεια τα λύματα να καταλήγουν απευθείας στη θάλασσα. Η κατάσταση αυτή προκαλεί επίσης μια επίμονη δυσοσμία σε μεγάλο μέρος του νησιού.

Ο Βιολογικός στην Πάτμο φαίνεται να έχει σταματήσει πλήρως τη λειτουργία του, αδυνατώντας να επεξεργαστεί τα λύματα. Βυτιοφόρα, μάλιστα, φέρονται να αδειάζουν τις δεξαμενές τους κατά τη διάρκεια της νύχτας σε ανενεργές εγκαταστάσεις, με αποτέλεσμα η δυσοσμία να εξαπλώνεται, προτού τα απόβλητα οδηγηθούν στη θάλασσα χωρίς καμία επεξεργασία.

Κάτοικος της περιοχής Χοχλακά, του οποίου οι μαρτυρίες καταγράφηκαν από το NewsIt.gr, αναφέρεται και σε προβλήματα με το νερό της βρύσης. Όπως λέει, τον Ιούλιο το νερό που έτρεχε από τις βρύσες ήταν καφέ και είχε έντονη μυρωδιά. «Τις τελευταίες εβδομάδες το νερό μοιάζει με θαλασσινό. Αναγκαζόμαστε να αγοράζουμε νερό από ιδιώτη για να γεμίζουμε τη δεξαμενή μας, ώστε να μπορούμε να κάνουμε μπάνιο ή να πλένουμε τα πιάτα μας», περιγράφει.

Ύστερα από καταγγελίες κατοίκων, το Λιμεναρχείο πραγματοποίησε αυτοψία στις εγκαταστάσεις και διαπίστωσε παραβάσεις. Εν αναμονή του επίσημου ελέγχου από την Αποκεντρωμένη, έγιναν ορισμένες προσπάθειες για να περιοριστεί το πρόβλημα, όπως η χρήση δύτη για τον καθαρισμό ενός αγωγού. Ωστόσο, για τους κατοίκους, αυτό δεν αντιμετωπίζει την ουσία: οι εγκαταστάσεις παραμένουν εκτός λειτουργίας.

Όσο οι βλάβες συνεχίζονται και οι εγκαταστάσεις δεν λειτουργούν σωστά, η Πάτμος θα εξακολουθήσει να αντιμετωπίζει ένα σοβαρό υγειονομικό και περιβαλλοντικό πρόβλημα, που επηρεάζει τόσο την ποιότητα ζωής των κατοίκων όσο και την εικόνα του νησιού ως τουριστικού προορισμού.