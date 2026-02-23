Πάτρα: Άγρια επίθεση από μέλη καρναβαλικού πληρώματος σε νεαρό ζευγάρι με οπαδικά κίνητρα – Στο νοσοκομείο τα θύματα

Ένταση επικράτησε τα ξημερώματα της Δευτέρας (23.02.26) στην Πάτρα, όπου ένας νεαρός άνδρας και μια νεαρή κοπέλα δέχθηκαν άγρια επίθεση από τουλάχιστον έξι άτομα, με οπαδικά κίνητρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.gr ο νεαρός, θύμα της επίθεσης έφερε σε σημείο του σώματός του αξεσουάρ με διακριτικό Αθηναϊκής ομάδας και την ώρα που περπατούσε με την κοπέλα, του έκαναν «ανάκριση» μέλη καρναβαλικού πληρώματος στην Πάτρα.

Η «ανάκριση» αφορούσε τα οπαδικά τους πιστεύω, ενώ στη συνέχεια ο νεαρός δέχτηκε άγρια επίθεση με χτυπήματα σε κεφάλι και σώμα.

Τα δύο θύματα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Οι δράστες εξαφανίστηκαν και αναζητούνται από τις Διωκτικές Αρχές της Πάτρας.