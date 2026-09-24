Πάτρα: Απατεώνας προσποιήθηκε τον εγγονό και έκλεψε από ηλικιωμένη κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ

Θύμα απάτης έπεσε μια ηλικιωμένη στην Πάτρα όταν άνδρας επικοινώνησε τηλεφωνικά με την ηλικιωμένη και προσποιήθηκε ότι είναι ο εγγονός της και έχασε κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ.

Το περιστατικό της απάτης στην Πάτρα καταγγέλθηκε στις Αρχές και βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα για τον εντοπισμό του δράστη. Ο άνδρας επικοινώνησε τηλεφωνικά με την ηλικιωμένη και προσποιήθηκε ότι είναι ο εγγονός της. Της είπε ότι βρίσκεται εκείνη την ώρα στην Εφορία και πως πρέπει να γίνει καταγραφή από δορυφόρο των κοσμημάτων, των χρημάτων και άλλων αντικειμένων που είχε στην κατοχή της.

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Ο δράστης έπεισε την ηλικιωμένη να τοποθετήσει τα αντικείμενα σε μία σακούλα και να τα βγάλει σε εξωτερικό χώρο του σπιτιού, σύμφωνα με τον skai.gr.

Άνδρας πέρασε από το σημείο και παρέλαβε τη σακούλα, στην οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, βρίσκονταν κοσμήματα και άλλα τιμαλφή αξίας περίπου 10.000 ευρώ.