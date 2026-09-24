Ελλάδα

Ζάκυνθος: Παραμένουν οι ψύλλοι στο δημοτικό σχολείο του Αγίου Λέοντα παρά τις συνεχείς απεντομώσεις

Η νέα επίθεση των ψύλλων σε μαθητές, οδήγησε την διεύθυνση του σχολείου να προβεί στην εκκένωσή του, με τους μαθητές να πηγαίνουν στην πλατεία του χωριού
Σχολείο
(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)
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Δεν έχουν τέλος τα προβλήματα με την παρουσία ψύλλων στο δημοτικό σχολείου του Αγίου Λέοντα στην Ζάκυνθο.

«Θύματα» των ψύλλων έπεσαν τουλάχιστον τρεις μαθητές με το δημοτικό σχολείου του Αγίου Λέοντα στη Ζάκυνθο το οποίο είχε παραμένει κλειστό όλη την προηγούμενη εβδομάδα προκειμένου να γίνουν απεντομώσεις για να εξαλειφθεί το πρόβλημα, που όπως φαίνεται, δεν είχαν αποτέλεσμα.

Η νέα επίθεση των ψύλλων σε μαθητές, οδήγησε την διεύθυνση του σχολείου να προβεί στην εκκένωσή του, με τους μαθητές να πηγαίνουν, σύμφωνα με πληροφορίες, στην πλατεία του χωριού, ενώ στο σημείο πηγαίνουν ο Δήμαρχος Γιώργος Στασινόπουλος, ο αντιδήμαρχος Παιδείας, Νίκος Ακτύπης και ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νησιού, Αθανάσιος Κατσίμπελης.

Σύμφωνα με καταγγελίες, το πρόβλημα με τους ψύλλους συνεχίζει να υπάρχει, εξαιτίας των πολλών αδέσποτων, αλλά και δεσποζόμενων σκυλιών, τα οποία κυκλοφορούν ελεύθερα σε όλη την περιοχή.

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