Καλαμάτα: Στα δικαστήρια ο 38χρονος που πυροβόλησε προς την πρώην σύντροφό του – Το καρτέρι και οι απειλές «η ζωή σου είναι λίγη»

Στα δικαστήρια της Καλαμάτας έφτασε λίγο μετά τις 10:30 το πρωί της Πέμπτης (24.09.2026) ο 38χρονος που κατηγορείται για τουλάχιστον 2 πυροβολισμούς προς την πρώην σύντροφό του, απειλές και παρακολούθηση.

Αντιμέτωπος με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων, παράνομη οπλοχρησία, ενδοοικογενειακή απειλή, παραβίαση προσωπικών δεδομένων, εγκατάλειψη του τρόπου τροχαίου ατυχήματος, ο 38χρονος θα δώσει εξηγήσεις στις δικαστικές αρχές της Καλαμάτας, για το σοβαρό επεισόδιο με τους πυροβολισμούς αλλά και τα κίνητρα της επίθεσης κατά της 25χρονης.

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Μαζί με τον 38χρονο συνελήφθη και ο πατέρας του καθώς το όπλο είναι δηλωμένο στο όνομά του.

Το καρτέρι θανάτου και οι απειλές μετά τους πυροβολισμούς

Όλα έγιναν το πρωί της Πέμπτης, όταν η 25χρονη αφού πάρκαρε το αυτοκίνητό της, ξεκίνησε να κινείται πεζή με κατεύθυνση τη δουλειά της. Τότε ο 38χρονος πλησίασε με το αυτοκίνητο και κατέβηκε κρατώντας το κυνηγετικό όπλο.

Πυροβόλησε 2 φορές προς την πλευρά της και τράπηκε σε φυγή. Από τους πυροβολισμούς ευτυχώς δεν τραυματίστηκε ούτε η νεαρή ούτε κανένας άλλος πολίτης.

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Λίγα λεπτά μετά τους πυροβολισμούς, ο 38χρονος πήρε τηλέφωνο τη νεαρή απειλώντας την πως «η ζωή σου είναι λίγη».

Αστυνομικοί εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό το και λίγη ώρα μετά τον βρήκαν να κρύβεται σε θαμνώδη περιοχή κοντά στο Πάρκο του ΟΣΕ. Συνελήφθη αμέσως από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.

Όπως αποδείχθηκε από την έρευνα, ο 38χρονος ενεπλάκη σε τροχαίο μετά τους πυροβολισμούς, εγκαταλείποντας το σημείο για να κρύψει τα ίχνη του.

Η 25χρονη και ο 38χρονος είχαν σχέση περίπου δύο χρόνια αλλά χώρισαν στις αρχές Αυγούστου. Στο διάστημα που ακολούθησε, σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν σημειωθεί δύο περιστατικά ζηλοτυπίας, ενώ ο 38χρονος είχε στείλει απειλητικά μηνύματα και προς την οικογένειά της.

Δεν είχε γίνει καταγγελία στις αρχές.

Σημειώνεται ότι το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας, ο 38χρονος φέρεται να παρακολουθούσε την πρώην σύντροφό του, καθώς στο κινητό του βρέθηκαν περισσότερες από δέκα φωτογραφίες της, που τραβήχτηκαν χωρίς τη συναίνεση της.