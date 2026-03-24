Πάτρα: Ένας τραυματίας σε τροχαίο με αυτοκίνητο που «καρφώθηκε» σε κολώνα

Σοκάρουν οι εικόνες από το τροχαίο ατύχημα που συνέβη τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (23.03.2026) στην Πάτρα με έναν τραυματία.

Το τροχαίο ατύχημα έγινε όταν ο οδηγός, κάτω από άγνωστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο, λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα στην παλιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου στη θέση «Τσαούση».

Το αυτοκίνητο βγήκε από το δρόμο και έπεσε πάνω σε δένδρα, όπως μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα tempo24.news .

Από τη σφοδρή πρόσκρουση το αυτοκίνητο μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών ενώ ο οδηγός τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Έρευνες για τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί η Τροχαία Πατρών.