Πάτρα: Ξανά σε λειτουργία το νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» μετά τη φωτιά

Το νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» στην Πάτρα λειτουργεί και πάλι μετά τη φωτιά που ξέσπασε στο τέλος Ιουλίου.

Η φωτιά στον «Άγιο Ανδρέα», είχε εκδηλωθεί στις 26 Ιουλίου 2025 και είχε προκαλέσει ζημιές στις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου της Πάτρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την 6η Υγειονομική Περιφέρεια, από σήμερα Πέμπτη 21.08.2025, επαναλειτουργούν το τμήμα επειγόντων περιστατικών και η ορθοπεδική κλινική του γενικού νοσοκομείου της Πάτρας, «Άγιος Ανδρέας».

Το νοσοκομείο επανέρχεται στο πλήρες πρόγραμμα της εφημερίας του και σταματά η καθημερινή εφημερία του πανεπιστημιακού γενικού νοσοκομείου της Πάτρας.

Όσον αφορά τη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέας», θα εξακολουθήσει να καλύπτεται προσωρινά από το ΠΓΝΠ.

Το προσωπικό του «Αγίου Ανδρέα», το οποίο είχε μετακινηθεί στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο, επιστρέφει στην οργανική του μονάδα, με εξαίρεση το προσωπικό της ΜΕΘ.

Στην ίδια ανακοίνωση η 6η Υγειονομική Περιφέρεια ευχαριστεί «το προσωπικό και τους συνεργαζόμενους φορείς για τη συμβολή τους στην αποκατάσταση της λειτουργίας των τμημάτων του νοσοκομείου “Άγιος Ανδρέας” και διαβεβαιώνει ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για την πλήρη επαναφορά όλων των υπηρεσιών».