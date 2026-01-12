Συμβαίνει τώρα:
Πάτρα: Λήξη συναγερμού για την γυναίκα που απειλούσε να πέσει από ταράτσα πολυκατοικίας

Ψυχολόγος της αστυνομίας διαπραγματεύεται με τη γυναίκα
Η γυναίκα κάθεται στην άκρη της ταράτσας / Φωτό thebest.gr

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα σήμερα στις Αρχές της Πάτρας (12/1/2026) καθώς σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, γυναίκα απειλούσε να πέσει από ταράτσα πολυκατοικίας.

Για το συμβάν στην περιοχή του Αγίου Διονυσίου επί της οδού Γαμβέτα και Αστιγγος στην Πάτρα, ειδοποιήθηκαν αστυνομία και πυροσβεστική και η γυναίκα κάθεται στην άκρη της ταράτσας.

Σύμφωνα με το thebest.gr, ο χώρος είχε οριοθετηθεί και είχε αναπτυχθεί στρώμα σε περίπτωση που πέσει γυναίκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Tempo24.News, η κοπέλα υποστηρίζει ότι της έκαναν έξωση από το σπίτι που έμενε, ενώ άλλες πληροφορίες αναφέρουν πως αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας.

Η πυροσβεστική στο σημείο του συμβάντος / thebest.gr
Το σημείο στο οποίο βρίσκεται η γυναίκα
Το σημείο στο οποίο βρίσκεται η γυναίκα / Φωτό thebest.gr

Ψυχολόγος της αστυνομίας διαπραγματεύτηκε με την γυναίκα και την έπεισε να κατέβει από την ταράτσα.

