Πάτρα: Στην Εντατική μωρό 5 μηνών με μηνιγγίτιδα

Το μωράκι μεταφέρθηκε εσπευσμένα από τη Ζάκυνθο, καθώς η υγεία του παρουσίασε μεγάλη επιδείνωση
Σημαντικά χαρακτηρίζονται τα επόμενα 24ωρα από τους γιατρούς, για την πορεία του μόλις 5 μηνών μωρού από τη Ζάκυνθο, που μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Ρίο και νοσηλεύεται με μηνιγγίτιδα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών.

Το μωρό μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Πατρών, μετά από ραγδαία επιδείνωση της υγείας του, με διάγνωση μηνιγγιτοδοκικής σηψαιμίας και μικροβιακής μηνιγγίτιδας.

Η κατάσταση του σύμφωνα με το Διευθυντή της ΜΕΘ, Ανδρέα Ηλιάδη «είναι σοβαρή αλλά σταθερή. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για ένα ύπουλο μικρόβιο και πρέπει να περιμένουμε» είπε στην ΕΡΤ.

Η επιχείρηση σωτηρίας στήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (22/02) στο Νοσοκομείο Ζακύνθου, όταν το βρέφος παρουσίασε σοβαρά συμπτώματα που ανησύχησαν τους γιατρούς. Οργανώθηκε αεροδιακομιδή, για να μεταφερθεί το παιδί στη ΜΕΘ Παίδων στο Ρίο, όπου υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές και εξειδικευμένο προσωπικό για την αντιμετώπιση τέτοιων σοβαρών περιστατικών.

Συγκλονιστική είναι η ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της μητέρας του βρέφους: «Σας παρακαλούμε όλους, κάντε μια προσευχή για το αγγελούδι μας, να πάνε όλα καλά. Τώρα σας χρειαζόμαστε όλους δίπλα μας».

