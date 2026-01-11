Πάτρα: Συναγερμός για την εξαφάνιση-μυστήριο 16χρονης – Το ραντεβού με «εξηντάρη», η δεύτερη ανήλικη και η έκκληση της οικογένειας

Συναγερμός στις Αρχές, μετά την εξαφάνιση 16χρονης στην Πάτρα. Το κορίτσι έχει να δώσει σημεία ζωής από τις 8 Ιανουαρίου, με την οικογένειά της να απευθύνει δημόσια έκκληση. Επιπλέον, έχει εκδοθεί Amber Alert, μετά από κινητοποίηση του «Χαμόγελου του Παιδιού».

Η εξαφάνιση της 16χρονης στην Πάτρα έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία. Η Λόρα ήρθε με την οικογένειά της από τη Γερμανία στη χώρα μας, και τα τελευταία τρία χρόνια ζουν μόνιμα στην αχαϊκή πρωτεύουσα.

Στις 7:30 το πρωί της Πέμπτης (08.01.2026) εξαφανίστηκε από το σπίτι της στην περιοχή του Ρίου, και σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, την ίδια ημέρα, έφτασε με ταξί στην Αθήνα.

Την ίδια ημέρα, το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνισή της και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Λόρα Λ έχει ύψος 1,60 μ., είναι 50 κιλά, έχει ξανθοκόκκινα μαλλιά και γαλάζια μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε μπουφάν, μαύρο τζιν παντελόνι, μαύρα αθλητικά adidas με λευκές ρίγες και είχε και γκρι σχολική τσάντα.

«Εξαφανίστηκε την ημέρα που άνοιξαν τα σχολεία»

Όπως αναφέρει φίλη της οικογένειας, μιλώντας την Κυριακή (11.01.2026) στον Alpha, «η Λόρα είναι ένα πολύ ήσυχο κορίτσι, άβγαλτο. Δεν μιλάει πολύ καλά ελληνικά. Εξαφανίστηκε την ημέρα που άνοιξαν τα σχολεία και οι γονείς της το ανακάλυψαν το μεσημέρι, όταν την περίμεναν να γυρίσει με το σχολικό, αλλά δεν επέστρεψε. Υπάρχουν στοιχεία ότι συναντήθηκε με έναν ηλικιωμένο άνδρα».

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, υπάρχει βίντεο που δείχνει τη Λόρα το πρωί της εξαφάνισης, να συναντιέται με έναν άνδρα 60-65 ετών, με άσπρα μαλλιά, που είχε μαζί του ένα ακόμη ανήλικο κορίτσι.

«Αυτοί έφυγαν με το αυτοκίνητο, ενώ η Λόρα έφυγε με ταξί. Όλες αυτές τις κάμερες, τις έχουμε βρει μόνοι μας, εγώ και οι γονείς της. Έχω πάρει τόσες φορές τηλέφωνο στην αστυνομία για το αρχείο που φαίνεται ο άνδρας, προκειμένου να πάνε να το πάρουν».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του «Χαμόγελου του Παιδιού», Κώστας Γιαννόπουλος, ανέφερε πως «δεν ξέρουμε πού βρίσκεται. Πλέον, την υπόθεση την έχει αναλάβει η Εισαγγελία Εφετών και Πρωτοδικών Πάτρας, και δεν θα είναι πλέον στα χέρια κάποιου που την έχει στα συρτάρια και περιμένει».

Η οικογένειά της, μέσω του Alpha, απευθύνθηκε με ένα μήνυμά της στην ανήλικη:

«Δεν είμαστε θυμωμένοι μαζί σου. Δεν θα υπάρξει καμία τιμωρία παιδί μου. Είναι σημαντικό για εμάς να ξέρουμε ότι είσαι ζωντανή και ασφαλής. Μπορείς απλώς να μας δώσεις ένα σημάδι. Περιμένουμε. Σε αγαπάμε».