Ελλάδα

Πάτρα: Το σπαρακτικό τελευταίο «αντίο» στον Διονύση και τον 17χρονο Ηλία-Κωνσταντίνο που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο

Πατέρας και γιος έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα, με την τοπική κοινωνία να έχει πέσει σε βαρύ πένθος για την απώλεια
Κηδεία πατέρα και γιου στην Πάτρα
pelop.gr
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Σε κλίμα βαθιάς θλίψης και συγκίνησης, η Πάτρα αποχαιρετά σήμερα τον Διονύση Γκέκα και τον αγαπημένο του γιο, τον 17χρονο Ηλία-Κωνσταντίνο, που έχασαν τόσο άδικα τη ζωή τους στο τραγικό τροχαίο δυστύχημα της περασμένης Κυριακής 31.05.2026.

Στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Λεύκας εκτυλίσσονται από νωρίς σήμερα Τετάρτη 03.06.2026 σπαρακτικές στιγμές, καθώς συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου έχουν συγκεντρωθεί για να πουν το τελευταίο αντίο σε πατέρα και γιο. Η οδύνη είναι ανείπωτη και κανείς δεν μπορεί να πιστέψει πως δύο άνθρωποι έφυγαν μαζί, τόσο ξαφνικά και άδικα.

Τη νεκρώσιμη ακολουθία τελεί ο Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος, ενώ η συγκίνηση κορυφώνεται καθώς η τοπική κοινωνία αποχαιρετά δύο αγαπημένα πρόσωπα που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στις ζωές όσων τους γνώρισαν.

Μετά την εξόδιο ακολουθία, η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Β’ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

Κηδεία πατέρα και γιου στην Πάτρα

Το τροχαίο δυστύχημα συνέβη το πρωί της Κυριακής (31.05.2026) στην έξοδο της Πάτρας, κάτω από τη γέφυρα της Περιμετρικής προς Ρίο, κοντά στο Τόφαλος, όταν η μηχανή μεγάλου κυβισμού στην οποία επέβαιναν πατέρας και γιος, έφυγε από την πορεία της και ανετράπη.

Η πρόσκρουση στο κιγκλίδωμα ήταν τόσο σφοδρή που ο 17χρονος «έφυγε» επί τόπου, ενώ ο 46χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Ρίου σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση όπου κατέληξε. Στο σημείο επικράτησε πανικός, η κυκλοφορία σταμάτησε και με ασθενοφόρα μεταφέρθηκαν και οι δύο στο νοσοκομείο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι δύο φορούσαν κράνος, σύμφωνα με το tempo24.news. Πατέρας και γιος κατοικούσαν στην Αρχαία Ολυμπία.

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