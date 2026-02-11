Συμβαίνει τώρα:
Πάτρα: Χειροπέδες σε 24χρονο που έβγαλε πιστόλι σε 22χρονο για να ψευδομαρτυρήσει

Το κίνητρο της επίθεσης φέρεται να σχετίζεται με προσπάθεια εκφοβισμού του 22χρονου, προκειμένου να καταθέσει ψευδώς σε ενδεχόμενη κλήση του από τις αρχές για άλλη υπόθεση
Περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας
EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου

Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε στην Πάτρα ένας 24χρονος. Ο νεαρός δράστης εισέβαλε με όπλο στο σπίτι 22χρονου για να τον εκβιάσει.

Ο 24χρονος άνδρας κατηγορείται για ένοπλη εισβολή και επίθεση σε βάρος 22χρονου μέσα στο σπίτι του θύματος στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thebest.gr, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της 9ης Φεβρουαρίου, όταν ο 24χρονος φέρεται να εισήλθε στο σπίτι όπου διαμένει ο 22χρονος και, επιδεικνύοντας πιστόλι, τον απείλησε ευθέως για τη ζωή του.

Ακολούθησε έντονο επεισόδιο μεταξύ των δύο νεαρών, το οποίο κατέληξε – κατά την καταγγελία του θύματος – σε χειροδικία, με τον 24χρονο να τον χτυπά στο πρόσωπο, προκαλώντας του τραυματισμό.

Η υπόθεση καταγγέλθηκε άμεσα στις Αρχές και η Ασφάλεια Πατρών προχώρησε στον σχηματισμό δικογραφίας, ενώ μετά από έρευνες εντόπισε και συνέλαβε τον φερόμενο ως δράστη.

Κατά τις ίδιες πηγές, το κίνητρο της επίθεσης φέρεται να σχετίζεται με προσπάθεια εκφοβισμού του 22χρονου, προκειμένου να καταθέσει ψευδώς σε ενδεχόμενη κλήση του από τις Αρχές για άλλη υπόθεση.

Σε βάρος του 24χρονου έχουν αποδοθεί κατηγορίες για διατάραξη οικιακής ειρήνης, απειλή, παράνομη βία, πρόκληση σωματικών βλαβών, εξύβριση, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα.

