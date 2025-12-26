Ελλάδα

Πατρών – Πύργου: 16χρονος ο νεκρός του τροχαίου δυστυχήματος – 17χρονος ανάμεσα στους 4 τραυματίες

Ένας νεαρός μόλις 16 χρόνων έχασε τη ζωή του στο τροχαίο δυστύχημα που έγινε ανήμερα των Χριστουγέννων στην παλιά εθνική οδός Πατρών – Πύργου. Στο νοσοκομείο νοσηλεύονται και 4 τραυματίες, ανάμεσά τους ένας 17χρονος.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε στην Πατρών – Πύργου, στο ύψος του Λάππα, Δυτικής Αχαΐας, το βράδυ των Χριστουγέννων, όταν τα 2 αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά μεταξύ τους.

Από την πρώτη στιγμή έγινε γνωστό πως ένας επιβάτης σκοτώθηκε στη σύγκρουση με νεότερες πληροφορίες να κάνουν λόγο για έναν νεαρό μόλις 16 χρόνων.

Τροχαίο δυστύχημα στην παλαιά εθνική οδό Πατρών - Πύργου

Οι 4 τραυματίες (3 άνδρες και μία γυναίκα) νοσηλεύονται στο νοσοκομείο «Ο Άγιος Ανδρέας».

