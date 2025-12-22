Ελλάδα

Παύλος Ασλανίδης για Μαρία Καρυστιανού: «Να παραιτηθεί, εμείς ασχολούμαστε με τις εκταφές των σορών, όχι με κόμματα»

«Έπεσε στην παγίδα των δημοσκοπήσεων, δυστυχώς φούσκωσαν τα μυαλά της και δεν έμεινε πιστή σε αυτό που είπαμε», ανέφερε
Παύλος Ασλανίδης / Μαρία Καρυστιανού
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

Σκληρές δηλώσεις από τον Παύλο Ασλανίδη για την Μαρία Καρυστιανού και την ένταση που κυριαρχεί εντός του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών για τη δημιουργία κόμματος αλλά και για το που πήγαν τα έσοδα της μεγάλης συναυλίας που δόθηκε για να καλυφθούν τα δικαστικά έξοδα.

Ο Παύλος Ασλανίδης, σε συνέντευξη που έδωσε στην Naftemporiki TV, (το σχετικό απόσπασμα προβλήθηκε το πρωί της Δευτέρας 22.12.2025 στην εκπομπή Το Πρωινό), ανέφερε πως φούσκωσαν τα μυαλά της Μαρίας Καρυστιανού και δεν έμεινε πιστή σε αυτό που συμφώνησαν.

Σε άλλο σημείο δήλωσε πως πρέπει να παραιτηθεί από τη θέση του προέδρου του συλλόγου αλλά και το ότι οι υπόλοιποι συγγενείς ασχολούνται με τις εκταφές των σορών των παιδιών τους και όχι με κόμματα και φορείς.

«Δεν έπρεπε αυτή τη στιγμή να κάνει αυτήν την κίνηση. Τρέχουμε για τα δικαστικά, με τις τους τεχνικούς συμβούλους, έχουμε μπροστά μας τις εκταφές των παιδιών, αυτά είναι τα ζητήματα που μας απασχολούν όχι αν θα κάνουμε κόμματα η φορείς», είπε συγκεκριμένα.

«Είναι ηθικό το θέμα πρέπει να παραιτηθεί. Δυστυχώς η Μαρία έπεσε στην παγίδα των δημοσκοπήσεων. Όταν μία απλή πολίτης ξαφνικά μπαίνει σε δημοσκοπήσεις με πρώην πρωθυπουργός όπως Αντώνη Σαμαρά και Αλέξη Τσίπρα, την πλησιάζουν επικοινωνιολόγοι κλπ, της φορτώνουν τα μυαλά. Δυστυχώς φούσκωσαν τα μυαλά της και δεν έμεινε πιστή σε αυτό που είπαμε», κατέληξε.

Στο μεταξύ, κλιμάκιο του ΣΔΟΕ έκανε έλεγχο στα γραφεία του Συλλόγου των Συγγενών των Θυμάτων των Τεμπών με την Μαρία Καρυστιανού να αναφέρει πως πρόκειται για δόλιο χτύπημα της κυβέρνησης.

Πληροφορίες της ΑΑΔΕ ωστόσο αναφέρουν πως πρόκειται για μία συνηθισμένη διαδικασία ώστε να γίνει ο διαχειριστικός έλεγχος.

