Μαρία Καρυστιανού: Οργισμένη ανάρτηση για τον έλεγχο του ΣΔΟΕ στον Σύλλογο των Τεμπών

Για νέο δόλιο χτύπημα από την κυβέρνηση που προσπαθεί να φιμώσει και να τρομοκρατήσει τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών κάνει λόγο η Μαρία Καρυστιανού σε ανάρτηση στα social media, αναφερόμενη στον έλεγχο της ΑΑΔΕ στα γραφεία του συλλόγου.

Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων η Μαρία Καρυστιανού, «με ποια κριτήρια προτεραιοποίησε τον φορολογικό έλεγχο του Συλλόγου των Τεμπών, όταν φάκελοι – φωτιά είναι θαμμένοι στα συρτάρια τους επί σειρά ετών με απώλειες δισεκατομμυρίων ευρώ από το δημόσιο ταμείο», ζητώντας εξηγήσεις από την ΑΑΔΕ.

Ακόμη ανέφερε ότι όλα είναι καθαρά και διάφανα στον σύλλογο και η προσπάθεια σπίλωσης που γίνεται θα πέσει στο κενό.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού

«ΝΕΟ δόλιο χτύπημα της Κυβέρνησης για την τρομοκράτηση και φίμωσή μας: Έφοδος του ΣΔΟΕ στα γραφεία του Συλλόγου των Τεμπών. Όλα είναι καθαρά και διάφανα, για αυτό και εξαρχής τασσόμουν υπέρ της απόλυτης δημοσιοποίησης τους. Άρα η προσπάθειά τους για σπίλωση θα πέσει πάλι στο κενό.

Να μας πει όμως το Υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ με ποια κριτήρια προτεραιοποίησε τον φορολογικό έλεγχο του Συλλόγου των Τεμπών, όταν φάκελοι – φωτιά είναι θαμμένοι στα συρτάρια τους επί σειρά ετών με απώλειες δισεκατομμυρίων ευρώ από το δημόσιο ταμείο.

Πρέπει να υπάρξει και σε αυτό λογοδοσία:

Πόσοι φορολογικοί έλεγχοι και με ποια ευρήματα έκλεισαν όταν σκόνταψαν σε μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα;

Και βέβαια πόσοι φάκελοι με ηχηρά ονόματα καν δεν ελέγχθηκαν, δηλαδή δεν άνοιξαν ποτέ;

Αλλά και πόσοι έλεγχοι χωρίς ευρήματα κατέληξαν σε ανυπόστατα τεράστια πρόστιμα σε βάρος όσων τόλμησαν να ορθώσουν τη φωνή τους κατά του συστήματος;

Αναμένουμε απάντηση σε όλα τα ερωτήματα από τον Διοικητή της ΑΑΔΕ και από τον Υπουργό Οικονομικών».

Πληροφορίες από την ΑΑΔΕ αναφέρουν ότι το κλιμάκιο των στελεχών της δεν έκανε έφοδο στα γραφεία αλλά στο πλαίσιο μιας συνήθους διαδικασίας ζήτησαν απλώς την προσκόμιση στοιχείων, για διαχειριστικό έλεγχο.