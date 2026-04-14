Παύλος, Νικόλαος, Φίλιππος και άλλα 7 μέλη της πρώην βασιλικής οικογένειας έλαβαν κι επίσημα το επώνυμο Ντε Γκρες, με απόφαση του ΣτΕ

Ντε Γκρες και επισήμως λέγονται 10 μέλη της οικογένειας του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, καθώς το ΣτΕ ενέκρινε νόμιμη την ιθαγένεια και το επίθετο του Παύλου Ντε Γκρες, του Νικολάου Ντε Γκρες, του Φιλίππου Ντε Γκρες και των υπολοίπων συγγενών τους.

Τα 10 μέλη της τέως βασιλικής οικογένειας της Ελλάδας έλαβαν το επίθετο Ντε Γκρες και την ελληνική ιθαγένεια, σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Η διάσκεψη έγινε κεκλεισμένων των θυρών, ενώ ταυτόχρονα απορρίφθηκε η αίτηση ακύρωσης του καθηγητή της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Παναγιώτη Λαζαράτου, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Πρώτο Θέμα. Τα 10 μέλη της οικογένειας του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου που ονομάζονται και επισήμως Ντε Γκρες είναι τα πέντε παιδιά του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, Παύλος Ντε Γκρες, Νικόλαος Ντε Γκρες, Φίλιππος Ντε Γκρες, Θεοδώρα Ντε Γκρες και Αλεξία Ντε Γκρες, καθώς και τα παιδιά του πρώτου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ύστερα από τη δημοσίευση της απόφασης του ΣτΕ, η οποία πρόκειται να γίνει μέσα στο προσεχές διάστημα, τα 10 μέλη της τέως βασιλικής οικογένειας αποκτούν όλα τα προνόμια που προβλέπει η Ελληνική Δημοκρατία και το Σύνταγμα, όπως και το «εκλέγειν και εκλέγεσθαι».

Σημειώνεται ότι στις 20 Δεκεμβρίου 2024 δημοσιεύθηκε στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεων, η απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, Θοδωρή Λιβάνιου, που αναγνωρίζει την ελληνική ιθαγένεια των μελών της οικογένειας του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου. Παράλληλα με αυτήν την απόφαση δόθηκε εντολή για την εγγραφή τους στο δημοτολόγιο του Δήμου Αθηναίων, επιτρέποντάς τους να βγάλουν ελληνική ταυτότητα και διαβατήριο. Έως τότε είχαν δανέζικα. Επίσης, τα 10 μέλη της οικογένειας του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου κατέθεσαν αίτηση για να τους δοθεί η ελληνική ιθαγένεια στο Ληξιαρχείο Αθηνών. Νωρίτερα, αποδέχθηκαν εγγράφως το Σύνταγμα και το πολίτευμα της χώρας, δηλώνοντας ότι δεν έχουν καμία αξίωση από το ελληνικό κράτος.

Εκτός από τα πέντε παιδιά του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου και της Άννας Μαρίας, Παύλος Ντε Γκρες, Νικόλαος Ντε Γκρες, Φίλιππος Ντε Γκρες, Θεοδώρα Ντε Γκρες και Αλεξία Ντε Γκρες, η απόφαση αφορά και και τα πέντε παιδιά του πρωτότοκου γιου του, του Παύλου, που είναι οι: Αχιλλέας – Ανδρέας Ντε Γκρες, Οδυσσέας – Κίμωνας Ντε Γκρες, Κωνσταντίνος – Αλέξιος Ντε Γκρες, Αριστείδης – Σταύρος Ντε Γκρες και Μαρία – Ολυμπία Ντε Γκρες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σημειώνεται ότι οι προϋποθέσεις για την οικογένεια του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου να εγκριθεί το αίτημά τους ήταν η ρητή διατύπωση από μέρους τους ότι αναγνωρίζουν την πολιτειακή κατάσταση που προέκυψε μετά το δημοψήφισμα το 1974, που τερμάτισε τη βασιλεία στην Ελλάδα, δηλώνοντας σεβασμό στο Σύνταγμα και την Κοινοβουλευτική Δημοκρατία.

Επίσης, να παραιτηθούν από τυχόν αξιώσεις ή διεκδικήσεις που συνδέονται με το προηγούμενο πολιτειακό καθεστώς και τις ιδιότητες που είχαν σε αυτό, δηλαδή να παραιτηθούν από τους τίτλους ευγενείας, καθώς και την εγγραφή τους στο Μητρώο Πολιτών.

Η αίτηση ακύρωσης του καθηγητή της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Παναγιώτη Λαζαράτου

Ο Παναγιώτης Λαζαράτος, καθηγητής της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ, είχε προσφύγει στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο κατά των αντισυνταγματικών αποφάσεων του υπουργού Εσωτερικών, με τις οποίες αναγνωρίστηκε η ελληνική ιθαγένεια στα μέλη της πρώην βασιλικής οικογένειας. Επίσης στράφηκε και κατά της εγγραφής τους στο δημοτολόγιο του Δήμου Αθηναίων. Όπως υποστήριξε «το άρθρο 4 παρ. 7 του Συντάγματος σκοπεί στο να μη φέρει κανείς όνομα το οποίο θα του προσδίδει την αίγλη και την ταξική προέλευση του παρελθόντος, ούτως ώστε να τίθεται εν κινδύνω η κοινωνική ισότητα, η κοινωνική συνοχή αλλά και η ίδια η ύπαρξη του Δημοκρατικού Πολιτεύματος».

Παράλληλα τόνισε ότι η διάταξη του άρθρου 4 του Συντάγματος «έχει ως στόχο να μη συντηρείται πνεύμα υπεροχής του κατέχοντος τίτλο ευγενείας ή διακρίσεως με εμβέλεια προοπτικής ανακινήσεως πολιτειακού ζητήματος υπό πρόσφορες για αυτόν πολιτικές συγκυρίες», υπογραμμίζοντας πως με την επίμαχη συνταγματική διάταξη «εδραιώνεται η λαϊκή κυριαρχία προκειμένου να μη δύναται ποτέ να επιβουλευθούν την εξουσία ο έκπτωτος βασιλιάς ή οι απόγονοί του και κατ’ αυτόν τον τρόπο εμπεδώνεται η Δημοκρατία, η συνοχή της πολιτείας και η κοινωνική συνοχή, καθώς αποτρέπονται οι έκπτωτοι, οι απόγονοι και οι εκφραστές τους από την αναβίωση της Βασιλευομένης Δημοκρατίας».

Ωστόσο, η αίτηση ακύρωσης του Παναγιώτη Λαζαράτου συζητήθηκε στην 7μελή σύνθεση του Δ’ Τμήματος του ΣτΕ με πρόεδρο την αντιπρόεδρο Σπυριδούλα Χρυσικοπούλου και εισηγήτρια την πάρεδρο Χάιδω Ευαγγελίου και απορρίφθηκε. Επίσης, αποφασίστηκε ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί το επώνυμο Ντε Γκρες από τα μέλη της πρώην βασιλικής οικογένειας, καθώς αυτό δεν προσκρούει στις συνταγματικές διατάξεις και τη νομοθεσία και η προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση είναι νόμιμη. Ακόμη, κρίθηκε ότι ο Παναγιώτης Λαζαράτος είχε έννομο συμφέρον να προσφύγει στο ΣτΕ κατά των αποφάσεων του υπουργού Εσωτερικών.

Η περίπτωση του πρίγκιπα Μιχαήλ

Το 2004, ακόμα ένα μέλος της τέως βασιλικής οικογένειας της Ελλάδας, ο Μιχαήλ Ντε Γκρες, έλαβε ελληνική υπηκοότητα και ελληνικό διαβατήριο, καθώς είχε αποποιηθεί τους τίτλους και τα προνόμιά του κι είχε δηλώσει πίστη στο δημοκρατικό πολίτευμα. Ο Μιχαήλ Ντε Γκρες ήταν ξάδελφoς του τέως βασιλιά και ο μοναδικός συγγενής της οικογένειας, ο οποίος παρέμεινε στην Ελλάδα μέχρι τον θάνατό του.

Σύμφωνα με την οικογένεια Ντε Γκρες, η επιθυμία όλων είναι να ενισχύσουν τους δεσμούς τους με την Ελλάδα. Μάλιστα, ο Νικόλαος Ντες Γκρες μένει μόνιμα στη χώρα, μαζί με τη σύζυγό του, Χρυσή Βαρδινογιάννη, ενώ ο Παύλος μοιράζεται τον χρόνο του ανάμεσα σε Αμερική και Αθήνα.

Την ίδια στιγμή, συνταγματολόγοι επισημαίνουν ότι πλέον η οικογένεια έχει όλα τα προνόμια που προβλέπει η Ελληνική Δημοκρατία και το Σύνταγμα, ακόμα και αυτό του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι. Αυτό σημαίνει ότι αν το επιθυμούν, μπορούν να ιδρύσουν και κόμμα, ωστόσο τα μέλη της οικογένειας έχουν απορρίψει αυτό το ενδεχόμενο.

Το ελληνικό Σύνταγμα προβλέπει ότι οι Έλληνες πολίτες έχουν το εκλογικό δικαίωμα και μπορούν ελεύθερα να ιδρύουν και να συμμετέχουν σε πολιτικά κόμματα, που η οργάνωση και η δράση τους οφείλει να εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος.

Επίσης, για να εκλεγεί κανείς βουλευτής απαιτείται να είναι Έλληνας πολίτης, να έχει τη νόμιμη ικανότητα να εκλέγει και να έχει συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο έτος της ηλικίας του κατά την ημέρα της εκλογής.