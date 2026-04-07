Πειραιάς: 34χρονος διακινούσε ηρωίνη με ταξί, τον «τσάκωσε» το ελληνικό FBI

Στο σπίτι του και το ταξί βρέθηκαν συνολικά 8,8 κιλά ηρωίνης
Χειροπέδες σε έναν 34χρονο πέρασαν αστυνομικοί του ελληνικού FBI στον Πειραιά. Ο λόγος είναι ότι ο συγκεκριμένος άνδρας έκανε διακίνηση ηρωίνης και μάλιστα με… ταξί.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 34χρονο στον Πειραιά με 8,8 κιλά ηρωίνης στην κατοχή του.

Στην έρευνα που ακολούθησε κατασχέθηκαν, επίσης, υδραυλική πρέσα, καθώς και 420 γραμμάρια ουσίας για νόθευση ηρωίνης.

Η σύλληψη έγινε μετά από επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, βραδινές ώρες της 6ης Απριλίου.

Ο 34χρονος συνελήφθη σε περιοχή του Πειραιά, έχοντας μέσα στο ταξί πάνω από 3,2 κιλά ηρωίνης και σχεδόν μισό κιλό ουσίας κατάλληλης για τη νόθευση των ναρκωτικών.

Στην έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του, βρέθηκαν επιπλέον συσκευασίες που περιείχαν πάνω από 5,5 κιλά ηρωίνης, υδραυλική πρέσα, ζυγαριές ακριβείας κ.α.

Συνολικά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

– 8.860 γραμμάρια ηρωίνης,

– 420 γραμμάρια άγνωστης χημικής σύστασης βραχώδη μορφή, κατάλληλα για την νόθευση ηρωίνης,
υδραυλική πρέσα και μεταλλικό καλούπι,

– 2 ζυγαριές ακριβείας,

– Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και

– Δ.Χ.Ε. αυτοκίνητο (ταξί)

– 725 ευρώ καθώς και

– 2 κινητά τηλέφωνα.

 

Ο 34χρονος οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

