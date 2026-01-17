Ελλάδα

Πειραιάς: Ένοπλη ληστεία σε ξενοδοχείο – Ακινητοποίησαν με την απειλή όπλου την ρεσεψιονίστ και έκλεψαν 3.500 ευρώ

Συνελήφθη ένας 17χρονος και η αστυνομία προσπαθεί να εντοπίσει και τον δεύτερο δράστη
Περιπολικό
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε χθες το βράδυ (16/1/2026) σε ξενοδοχείο στην Ακτή Δηλαβέρη, στον Πειραιά, με πρωταγωνιστές δύο άνδρες, ο ένας σίγουρα ανήλικος.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, δύο άγνωστοι στην αρχή ακινητοποίησαν την υπάλληλο στην ρεσεψιόν του ξενοδοχείου στον Πειραιά, με την απειλή πιστολιού και μαχαιριού, άρπαξαν 3.500 ευρώ και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Ακολούθησαν αναζητήσεις από την αστυνομία και λίγο αργότερα εντοπίστηκε στην συμβολή των οδών Ζαΐμη και Γιαννοπούλου και συνελήφθη ως εμπλεκόμενος ένας 17χρονος.

Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τον εντοπισμό και την σύλληψη του δεύτερου ατόμου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
177
167
110
67
44
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Άγρια δολοφονία στο Αγρίνιο: Πυροβόλησαν με καραμπίνα πρόεδρο κοινότητας – Συνελήφθη ο δράστης
Φωτογραφία από το γαζωμένο όχημα - Ο δράστης του έστησε καρτέρι θανάτου και τον πυροβόλησε αρκετές φορές - Δράστης και θύμα φέρεται πως είχαν προσωπικές διαφορές
Κώστας Αλεξανδρής
Ανανεώθηκε πριν 2 ώρες
19
Ο Κώστας Ανεστίδης συνεχίζει τις ύβρεις: «Χ@@@@@α» για τη διαγραφή από τη ΝΔ, θα πάει στράφι η συνάντηση αγροτών με Μητσοτάκη
«Αφού δεν θα είμαι εγώ στη συνάντηση που ξέρω τι γίνεται και ξέρω κι αυτούς, δεν θα έχει κανέναν ο Μητσοτάκης να του βάλει τα δυο πόδια σε ένα παπούτσι», σχολίασε
Κώστας Ανεστίδης 20
Newsit logo
Newsit logo