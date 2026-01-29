Ελλάδα

Πειραιάς: Φωτιά σε σουβλατζίδικο στην λεωφόρο Χατζηκυριακού

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής
Φωτιά στον Πειραιά
Φωτιά στον Πειραιά

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Πέμπτης 29.01.2026, για φωτιά που ξέσπασε σε κατάστημα εστίασης στον Πειραιά.

Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε σε γνωστό σουβλατζίδικο στον Πειραιά.

Όπως αναφέρει το Piraeus Press, το κατάστημα εστίασης που ξέσπασε η πυρκαγιά βρίσκεται στη Λεωφόρο Χατζηκυριακού.

Στο σημείο έσπευσαν ήδη δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση και πολύ γρήγορα έθεσαν υπό έλεγχο την πυρκαγιά. 

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά διερευνάται από την Πυροσβεστική.

Ελλάδα
