Πειραιάς: Φωτιά σε σουβλατζίδικο στην λεωφόρο Χατζηκυριακού

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Πέμπτης 29.01.2026, για φωτιά που ξέσπασε σε κατάστημα εστίασης στον Πειραιά.

Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε σε γνωστό σουβλατζίδικο στον Πειραιά.

Όπως αναφέρει το Piraeus Press, το κατάστημα εστίασης που ξέσπασε η πυρκαγιά βρίσκεται στη Λεωφόρο Χατζηκυριακού.

Στο σημείο έσπευσαν ήδη δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση και πολύ γρήγορα έθεσαν υπό έλεγχο την πυρκαγιά.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά διερευνάται από την Πυροσβεστική.