Πειραιάς: Συγκλονίζει η 81χρονη που δέχτηκε επίθεση στην σχολή οδηγών: «Με χτύπησαν στο πόδι επτά – οχτώ φορές με ένα σίδερο»

Μετά τον εφιάλτη που έζησε η 81χρονη που ξυλοκοπήθηκε το πρωί της Παρασκευής (19/09/2025) σε σχολή οδηγών στον Πειραιά, η ίδια μιλάει περιγράφοντας την άγρια επίθεση που δέχτηκε από τους δύο δράστες.

Η 81χρονη εξαιτίας της επίθεσης που δέχθηκε όταν οι δράστες μπούκαραν στην σχολή οδηγών στον Πειραιά και την χτύπαγαν επανειλημμένα με ένα σίδερο στο πόδι, χρειάστηκε να χειρουργηθεί στο Τζάνειο νοσοκομείο.

Η ίδια μίλησε στο Live News και είπε: «Πάω στο γραφείο κατά τις 08:25 – 08:30. Δέκα λεπτά, αφού μπήκα (στη σχολή) μπαίνουν δύο. Ο ένας έκατσε στην πόρτα και ο άλλος με φόρα άρχισε να μου χτυπάει το πόδι».

Οι δράστες της επίθεσης, σύμφωνα με τη περιγραφή της ηλικιωμένης είναι: «Ο ένας ήταν πιο αδύνατος στην πόρτα με κράνη και ο άλλος πιο γεμάτος. Εγώ στο δεύτερο με τρίτο χτύπημα άρχισα και φώναζα, βγήκαν από δίπλα και σηκώθηκαν και έφυγαν. Δεν μίλησαν καθόλου αλλά μίλησαν σε κάποιον που ήταν απ’ έξω και τον τράβηξαν στην μπάντα και έφυγαν με μηχανάκια».

«Με χτύπησαν στο πόδι επτά – οχτώ φορές με ένα σίδερο. Δεν έκλεψαν τίποτα, έμεινα στη σχολή δέκα δευτερόλεπτα. Δεν είχα δει κάποιον να με παρακολουθεί τις προηγούμενες ημέρες αλλά και να με παρακολουθούσαν δεν πήρα είδηση. Δεν είχαμε κάποια παρεξήγηση ή καυγά με κάποιον. Τι να φοβηθώ, μήπως το ξανακάνουν; Με το καλό… την ώρα που με χτυπούσαν δεν φοβήθηκα ούτε πέρασε κάτι από το μυαλό απλά φώναξα», κατέληξε η 81χρονη.

Τα κίνητρα της επίθεσης είναι ακόμα άγνωστα αφού ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί αν οι δράστες επιχείρησαν να ληστέψουν την 81χρονη, καθώς το ταμείο της επιχείρησης είναι ανέγγιχτο και το πορτοφόλι της γυναίκας δεν λείπει.