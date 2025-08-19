Ελλάδα

Πέλλα: Νεκρός 30χρονος που έπεσε από τρακτέρ

Πώς συνέβη το μοιραίο περιστατικό με τον άνδρα να χάνει τη ζωή του - Συνελήφθη ο οδηγός του τρακτέρ
Τρακτέρ

Ένα τραγικό περιστατικό συνέβη στην Πέλλα, με έναν άνδρα να χάνει τη ζωή του μετά από πτώση από τρακτέρ.

Ο 30χρονος, βρήκε τραγικό θάνατο το μεσημέρι της Δευτέρας 18.8.2025, όταν έπεσε από τρακτέρ που οδηγούσε ένας 40χρονος.

Το δυστύχημα συνέβη σε κοινοτική οδό στην περιοχή του Παλαίφυτου Πέλλας.

Ο 40χρονος αλλοδαπός οδηγός του τρακτέρ συνελήφθη, ενώ από τις αστυνομικές αρχές συνελήφθη και ένας 31χρονος, ιδιοκτήτης του οχήματος, για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Πέλλας.

Ελλάδα
