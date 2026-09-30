Ελλάδα

Penteli Home Race 2026: Τρέχουμε στη φύση, προωθούμε την Αναδοχή

Group of young hikers walks in mountains at sunset time
Group of young hikers walks in mountains at sunset time
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Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026, η Πεντέλη φιλοξενεί μια γιορτή αθλητισμού και προσφοράς, με αγώνες για μικρούς και μεγάλους. Τα έσοδα της διοργάνωσης θα διατεθούν στη Μονάδα Προστασίας Παιδιού Πεντέλης.

Το Penteli Home Race 2026 επιστρέφει την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, καλώντας δρομείς, οικογένειες και φίλους της φύσης να συναντηθούν στην Πεντέλη για έναν κοινό σκοπό: να αναδείξουν το μήνυμα της Αναδοχής και να στηρίξουν τα παιδιά της Μονάδας Προστασίας Παιδιού Πεντέλης.

event penteli

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αγώνες ορεινού τρεξίματος 12,5 και 5 χιλιομέτρων, ορεινό περίπατο 2 χιλιομέτρων και παιδικό αγώνα 600 μέτρων. Μουσική, αθλητικές και δημιουργικές δράσεις για τα παιδιά συμπληρώνουν τη γιορτή. Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στο τέρμα της οδού Ιπποκράτους, στην Παλαιά Πεντέλη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες και να δηλώσουν συμμετοχή στο pentelihomerace.gr. Μια διαδρομή στη φύση γίνεται αφορμή για να ακουστεί πιο δυνατά ένα μήνυμα που αφορά κάθε παιδί: η σημασία της φροντίδας, της στήριξης και της Αναδοχής.

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