Καιρός – Κολυδάς: Πενθήμερο κακοκαιρίας με μεγάλα ύψη βροχής – Οι περιοχές που χρειάζονται προσοχή

Σε κλοιό κακοκαιρίας βρίσκεται η χώρα, όπου αναμένεται ένα βροχερό πενθήμερο, και μάλιστα κάποιες περιοχές θα δεχτούν μεγάλα ύψη βροχής.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά η κακοκαιρία αναμένεται να φέρει μεγάλα ύψη βροχής με την Κρήτη να βρίσκεται στο επίκεντρο. Μάλιστα κάνει λόγο για επαναλαμβανόμενα επεισόδια βροχής και αρκετά υψηλά τοπικά ημερήσια ποσά.

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Όπως αναφέρει ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις περιοχές όπου η βροχή επιμένει για πολλές ώρες, σε πρανή, ορεινούς δρόμους και θέσεις με γνωστή ευαισθησία σε αποσταθεροποίηση εδάφους.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

«Ευπρόσδεκτη η βροχή, αλλά χρειάζεται παρακολούθηση. Η εικόνα που δίνουν σήμερα τα πρωινά προϊόντα είναι σχετικά ήπια ως προς την άμεση εκδήλωση προβλημάτων, αλλά χρειάζεται παρακολούθηση.

Στην Κρήτη, το Landslide Watch εμφανίζει κυρίως πολύ χαμηλά έως χαμηλά επίπεδα διαγνωστικής προσοχής, με ορισμένες πιο επιβαρυμένες ζώνες κυρίως στο βόρειο και δυτικό τμήμα του νησιού. Το σημαντικό στοιχείο είναι ότι τα μεγαλύτερα ύψη βροχής που προβλέπονται τις επόμενες ημέρες φαίνεται, προς το παρόν, να εντοπίζονται κυρίως πάνω στη θάλασσα ή πολύ κοντά στις ακτές και όχι στον κύριο κορμό της Κρήτης.

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Παρά ταύτα, το πενθήμερο παραμένει υγρό, με επαναλαμβανόμενα επεισόδια βροχής και αρκετά υψηλά τοπικά ημερήσια ποσά. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και αν τα απόλυτα μέγιστα δεν πέσουν τελικά πάνω στη στεριά, η διαδοχική βροχόπτωση μπορεί να οδηγήσει σε σταδιακό κορεσμό των εδαφών, ιδιαίτερα σε ορεινές και έντονα επικλινείς περιοχές.

Επομένως, ο τόνος που ταιριάζει είναι: όχι ανησυχία, αλλά αυξημένη επιτήρηση. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις περιοχές όπου η βροχή επιμένει για πολλές ώρες, σε πρανή, ορεινούς δρόμους και θέσεις με γνωστή ευαισθησία σε αποσταθεροποίηση εδάφους».

🎯ΕΥΠΡΟΣΔΕΚΤΗ Η ΒΡΟΧΗ , ΑΛΛΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ.

✅Η εικόνα που δίνουν σήμερα τα πρωινά προϊόντα είναι σχετικά ήπια ως προς την άμεση εκδήλωση προβλημάτων, αλλά χρειάζεται παρακολούθηση.

Στην Κρήτη, το Landslide Watch εμφανίζει κυρίως πολύ χαμηλά έως χαμηλά επίπεδα… pic.twitter.com/VR78MFif9V — Theodoros Kolydas (@KolydasT) September 30, 2026

Να σημειωθεί ότι σήμερα Τετάρτη (30.09.2026) επιδεινώνεται ο καιρός με βροχές, καταιγίδες και νέα πτώση της θερμοκρασίας.

Το σκηνικό θα θυμίζει χειμώνα και η επιδείνωση θα έχει διάρκεια με τις βροχές και τις καταιγίδες να επιμένουν σε αρκετές περιοχές της χώρας. Την ίδια ώρα θα υπάρχει ενίσχυση των βοριάδων στο Αιγαίο.

Στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο οι μέγιστες θερμοκρασίες θα κυμανθούν περίπου στους 18-23 βαθμούς, ενώ στη δυτική Ελλάδα θα φτάσουν τους 25-26 βαθμούς. Παρόμοιες θερμοκρασίες αναμένονται στα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη.

Ιδιαίτερα χαμηλές θα είναι οι πρωινές θερμοκρασίες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Στη Δυτική Μακεδονία ο υδράργυρος θα πλησιάσει ακόμη και τους 0-2 βαθμούς Κελσίου.