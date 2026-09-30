Ανδρέας Θεοδωρόπουλος: Προϊόν AI το ηχητικό που ακούγεται να χτυπάω τον γιο μου – Είναι όλα στημένα

Τη δική του εκδοχή σχετικά με το ηχητικό όπου ακούγεται να βρίζει και να χτυπά τον ανήλικο γιο του έδωσε ο γνωστός δικηγόρος, Ανδρέας Θεοδωρόπουλος.

Ο δικηγόρος Ανδρέας Θεοδωρόπουλος μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του Star, Πρώτος καφές, αρνήθηκε οποιαδήποτε κακοποίηση και υποστήριξε ότι η μήνυση είναι «στημένη», ενώ για το επίμαχο ηχητικό που κυκλοφόρησε στο TikTok είπε ότι είναι προϊόν AI.

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«Είμαι ελεύθερος ανάμεσά σας. Δεν υπάρχει καμία μήνυση. Έχω μηνύσει εγώ αυτόν τον εγκληματία, ο οποίος έχει ασφαλιστικά μέτρα τα οποία έχουν κατατεθεί τον Απρίλιο και προσέφερε αυτή την απειλή, την εξύβριση και τη συκοφαντική δυσφήμιση, αλλά και για τη ζωή μας», ανέφερε αρχικά.

Ο Ανδρέας Θεοδωρόπουλος υποστήριξε ότι η μήνυση κατατέθηκε ενώ ο ίδιος δεν βρισκόταν μαζί με τα παιδιά του, επικαλούμενος, όπως είπε, υλικό από κάμερες και μαρτυρίες: «Έχει κάνει μια στημένη μήνυση χθες το βράδυ, όταν η σύζυγός μου, πήγε τα παιδιά μου στο φροντιστήριο πέντε η ώρα. Δεν μπορούσε να είναι δυνατόν ποτέ να είμαι με τα παιδιά μου, διότι η κάμερα του σπιτιού μας, της οικίας μας, η κάμερα του φροντιστηρίου αλλά και οι καθηγητές είναι αδιάψευστοι μάρτυρες ότι δεν υπήρξε ποτέ καμία κακοποίηση».

«Αυτά είναι η ζωή μου. Πρώτα τα παιδιά μου, η σύζυγός μου και τα παιδιά μου και κανένας δεν θα τα σπιλώσει. Γι’ αυτό τον λόγο είμαι εδώ και δεν φοβάμαι κανέναν», πρόσθεσε.

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«Ας γράψουν ό,τι θέλουν. Και είμαι αθώος και δηλώνω αθώος» σημείωσε. Υποστήριξε ότι η υπόθεση συνδέεται με προηγούμενη αντιδικία και ασφαλιστικά μέτρα. «Μην πιστέψετε κάτι το οποίο είναι στημένο. Το οποίο προήλθε από μήνυση ύστερα από ασφαλιστικά που του έχουμε καταθέσει», ανέφερε.

«Ο κύριος λοιπόν αυτός είναι ένας εγκληματίας του κοινού ποινικού δικαίου, ο οποίος εκδιώχθηκε από την Ελλάδα διότι είχε είκοσι μηνύσεις, είκοσι ασφαλιστικά μέτρα και βρήκε καταφύγιο στην Κύπρο. Έχουμε κάνει μηνύσεις και στην Κύπρο. Κάναμε ασφαλιστικά εδώ», είπε. Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι έχει δεχθεί απειλές, λέγοντας: «Συνεχίζει, παρότι ζήτησε συγγνώμη το καλοκαίρι, να μας απειλεί ότι θα μας στείλει ανθρώπους να μας σκοτώσουν. Απειλεί ότι θα έρθει στα σπίτια μας».

Τι είπε για το επίμαχο βίντεο και το AI

Σε ερώτηση για το αν το ηχητικό που ακούγεται να χτυπά τον γιο, ο κ. Θεοδωρόπουλος απάντησε: «Αυτό είναι ηχητικό. Είναι ηχητικό το οποίο έχει τη φωνή μου. Δεν υπήρξε ποτέ γεγονός. Είναι προϊόν AI».

«Ποτέ δεν θα χρησιμοποιούσα βία σε κανέναν, ούτε θα είχα τέσσερα παιδιά και η σύζυγός μου θα ήταν εκείνη, η οποία θα ήταν μάρτυρας αν είχα προβεί σε κάτι» είπε.

Κλείνοντας, ο Ανδρέας Θεοδωρόπουλος προανήγγειλε νέες νομικές ενέργειες: «Σήμερα μαζί με την κυρία Φραγκάκη, η οποία θα έρθει τώρα, προβαίνουμε σε μηνύσεις, σε δεύτερα και τρίτα ασφαλιστικά και αγωγές εναντίον του».

Ο ίδιος ανέβασε και ένα βίντεο στο Tik Tok λέγοντας πως ο ίδιος εργαζόταν και τη συγκεκριμένη ώρα κανένα από τα παιδιά του δεν ήταν σπίτι.