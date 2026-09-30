Ελλάδα

Δίκη για Τέμπη: Απορρίφθηκε το αίτημα για την εξέταση των Άδωνι Γεωργιάδη και Δημήτρη Μαρκόπουλου

Η δίκη για τα Τέμπη συνεχίζεται με την κατάθεση του πατέρα του Γεράσιμου-Ιάσωνα Γεωργιάδη, πολυτραυματία του σιδηροδρομικού δυστυχήματος
(ΤΖΕΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
(ΤΖΕΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ/EUROKINISSI)
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Απορρίφθηκε από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας το αίτημα της οικογένειας του βοηθού μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας, Νικόλαου Ναλμπάντη, να κληθούν να εξεταστούν ως μάρτυρες στη δίκη για τα Τέμπη, οι βουλευτές Άδωνις Γεωργιάδης και Δημήτρης Μαρκόπουλος.

Η δίκη για τα Τέμπη συνεχίζεται σήμερα Τετάρτη (30.09.2026) με την κατάθεση του πατέρα του Γεράσιμου-Ιάσωνα Γεωργιάδη, πολυτραυματία του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Για το δεύτερο αίτημα της οικογένειας που αφορά την διενέργεια πραγματογνωμοσύνης στο υπηρεσιακό κινητό τηλέφωνο του Νικόλαου Ναλμπάντη, το δικαστήριο επιφυλάχθηκε ωστόσο διέταξε την κατάσχεση του τηλεφώνου από αρμόδιο αστυνομικό υπάλληλο και παρήγγειλε την σύνταξη έκθεσης κατάσχεσης και υποβολής της στο δικαστήριο. Αντίστοιχη ήταν και η χθεσινή πρόταση της εισαγγελέως.

Να σημειωθεί πως το κινητό του μηχανοδηγού παραδόθηκε στην αρραβωνιαστικιά του από την αστυνομία λίγες μέρες μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα και την προηγούμενη εβδομάδα το παρέδωσε ο πατέρας του στο δικαστήριο ζητώντας να εξεταστεί για να διαπιστωθεί αν υπήρξε κάποια προσπάθεια επικοινωνίας με τον σταθμάρχη ή με κάποιο άλλο πρόσωπο μετά την αναχώρηση της επιβατικής αμαξοστοιχίας από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό της Λάρισας.

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