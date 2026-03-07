Περιπέτεια στην Εύβοια για δύο ζευγάρια πεζοπόρων που έχασαν τον προσανατολισμό τους

Αναστάτωση με περιπατητές στην Εύβοια στην περιοχή Μανίκια, κοντά σε καταρράκτες. Δύο ζευγάρια που έκαναν πεζοπορία έχασαν τον προσανατολισμό τους μέσα σε δύσβατο μονοπάτι το Σάββατο (07.03.2026).

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, οι τέσσερις περιπατητές που πήγαν για πεζοπορία στην Εύβοια βρέθηκαν σε σημείο όπου δεν μπορούσαν να εντοπίσουν τη σωστή διαδρομή επιστροφής και ειδοποίησαν τις αρχές ζητώντας βοήθεια.

Άμεσα κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύμης, στέλνοντας στο σημείο τρία πυροσβεστικά οχήματα.

Επί τόπου έσπευσαν, επίσης, δυνάμεις της αστυνομίας, προκειμένου να συνδράμουν στην προσπάθεια εντοπισμού.

Μετά από συντονισμένες ενέργειες, τα δύο ζευγάρια εντοπίστηκαν και οδηγήθηκαν με ασφάλεια εκτός της δύσβατης περιοχής, χωρίς να αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα υγείας και αποχώρησαν με το αυτοκίνητό τους.

Η συγκεκριμένη περιοχή προσελκύει συχνά επισκέπτες λόγω της φυσικής της ομορφιάς και των εντυπωσιακών καταρρακτών.

Ωστόσο απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από όσους την επισκέπτονται, καθώς το ανάγλυφο του εδάφους και τα μονοπάτια μπορεί να αποδειχθούν απαιτητικά για όσους δεν γνωρίζουν καλά τη διαδρομή.