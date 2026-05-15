Ελλάδα

Δολοφονία στα Μάλγαρα: Προφυλακίστηκε και ο δεύτερος κατηγορούμενος – «Τράβηξα τη σκανδάλη και “πάγωσα”»

Ο 44χρονος ισχυρίστηκε ότι δεν ήθελε να σκοτώσει τον 54χρονο, παρά μόνο να τον εκφοβίσει, προκειμένου να ομολογήσει την κλοπή των περιστεριών
Στον Εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι δύο συλληφθέντες, 43 και 44 ετών, που συνελήφθησαν για την δολοφονία 54χρονου στην περιοχή των Κυμίνων Θεσσαλονίκης
Στον Εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι δύο συλληφθέντες, 43 και 44 ετών, που συνελήφθησαν για την δολοφονία 54χρονου στην περιοχή των Κυμίνων Θεσσαλονίκης / ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Τον δρόμο για τις φυλακές πήρε και ο 44χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 54χρονου, το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, στα Κύμινα στα Μάλγαρα της Θεσσαλονίκης, η σορός του οποίου βρέθηκε δεμένη με αλυσίδες και σύρμα στον Λουδία σήμερα Παρασκευή (15.05.2026).

Ένα 24ωρο νωρίτερα, προηγήθηκε η προσωρινή κράτηση του 43χρονου συγκατηγορουμένου του 44χρονου, που διώκεται για άμεση συνέργεια στην δολοφονία στα Μάλγαρα. Αφορμή για το αιματηρό επεισόδιο ήταν φερόμενη κλοπή περιστεριών, για την οποία οι δράστες ενοχοποίησαν το 54χρονο θύμα, τη σορό του οποίου πέταξαν εν συνεχεία στον ποταμό Λουδία.

Υπενθυμίζεται ότι οι συλληφθέντες φαίνεται πως έδεσαν το θύμα με αλυσίδες και σύρμα και στη συνέχεια με τούβλα, το φόρτωσαν σε πορτ – μπαγκάζ αυτοκινήτου και πέταξαν το άψυχο σώμα στον ποταμό Λουδία

Απολογούμενος ενώπιον του 7ου τακτικού ανακριτή Θεσσαλονίκης που χειρίζεται την υπόθεση, ο 44χρονος ισχυρίστηκε ότι δεν ήθελε να σκοτώσει τον 54χρονο, παρά μόνο να τον εκφοβίσει, προκειμένου να ομολογήσει την κλοπή των περιστεριών τις προηγούμενες μέρες από την οικία του.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να απολογήθηκε, όταν ο 54χρονος αρνήθηκε τα περί κλοπής, «θόλωσε».

«Τράβηξα από τη ζώνη του συγκατηγορουμένου μου το πιστόλι, το έβαλα για εκφοβισμό στο κεφάλι του και τράβηξα τη σκανδάλη. “Πάγωσα” διότι πίστευα ότι το πιστόλι ήταν άδειο», είπε ο ίδιος -σύμφωνα με πληροφορίες- υποστηρίζοντας ότι είχαν κάνει νωρίτερα από κοινού χρήση ναρκωτικών.

Δολοφονία στη Θεσσαλονίκη
Δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής στην περιοχή για τον εντοπισμό της σορού

Με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή κρίθηκε προφυλακιστέος, όπως και ο 43χρονος που είχε απολογηθεί χθες και -μεταξύ άλλων- φαίνεται να υποστήριξε τα εξής: «Δεν μπορούσα σε καμία περίπτωση να φανταστώ ότι για τα περιστέρια θα έφτανε ο συγκατηγορούμενος μου στο σημείο να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή. Προσπάθησα να τον αποτρέψω παίρνοντάς του το πιστόλι, αλλά κατάφερε να μου το αρπάξει και να πυροβολήσει. Πάγωσα αλλά δεν μπορούσα να κάνω τίποτα, αναγκάστηκα να τον ακολουθήσω κι έτσι πήγαμε και πετάξαμε το πτώμα στον ποταμό Λουδία».

Στο μεταξύ, νωρίτερα, πολίτες εντόπισαν στον ποταμό Λουδία σορό, η οποία ανασύρθηκε από τις Αρχές και εξετάζεται εάν ανήκει στον 54χρονο.

Η σορός που εντοπίστηκε φαίνεται πως ήταν δεμένη με αλυσίδα και σύρμα, μεταφέρθηκε στην ιατροδικαστική Υπηρεσία για να ακολουθήσει η διαδικασία της ταυτοποίησης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
146
134
105
88
87
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Άστατος ο καιρός από το Σάββατο με αφρικανική σκόνη και λασποβροχές - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν
Οι συγκεντρώσεις σκόνης θα αυξηθούν αρχικά στα δυτικά και σταδιακά στην υπόλοιπη χώρα όμως από το απόγευμα θα περιοριστούν στα νότια και ανατολικά ενώ στην Αττική θα σημειωθούν σύντομες τοπικές βροχές
Αφρικανική σκόνη στην Αθήνα
Newsit logo
Newsit logo