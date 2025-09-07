Ελλάδα

Πέθανε η φωτορεπόρτερ του ΑΠΕ ΜΠΕ, Μαρία Μαρόγιαννη

Μέχρι και την τελευταία μέρα της ζωής της εργαζόταν ως photo-editor στον τομέα του φωτορεπορτάζ και βίντεο του ΑΠΕ ΜΠΕ
Μαρία Μαρόγιαννη
Η Μαρία Μαρόγιαννη / πηγή Facebook

«Έφυγε» ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 72 ετών η φωτορεπόρτερ του ΑΠΕ ΜΠΕ, Μαρία Μαρόγιαννη, τα ξημερώματα της Κυριακής 7 Σεπτεμβρίου. Είχε καλύψει και μεγάλες δημοσιογραφικές αποστολές στο εξωτερικό.

Η φωτορεπόρτερ του ΑΠΕ ΜΠΕ, Μαρία Μαρόγιαννη γεννήθηκε το 1973 και υπήρξε για όλους το χαμογελαστό κορίτσι και η άψογη επαγγελματίας, που νοιαζόταν τόσο για το επάγγελμά της όσο και για όλους τους συναδέλφους της.

Σπούδασε τη φωτογραφία, το επάγγελμα που πάντα αγαπούσε και εργάστηκε ως ενεργή φωτορεπόρτερ για το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ ΜΠΕ) από το 1996 – καλύπτοντας και μεγάλες δημοσιογραφικές αποστολές στο εξωτερικό- μέχρι τις 20 Απριλίου του 2012.

Μετά συνέχισε μέχρι και την τελευταία μέρα της ζωής της ως photo-editor στον Τομέα Φωτορεπορτάζ και Βίντεο του ΑΠΕ ΜΠΕ.

Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι στο ΑΠΕ ΜΠΕ εκφράζουν τα συλλυπητήρια τους στους οικείους της.

