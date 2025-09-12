Πέθανε η κόρη της Μπέσσυς και του Διαμαντή Λαιμού – Θρήνος στην εφοπλιστική οικογένεια

Η κόρη του εφοπλιστή Διαμαντή Λαιμού και της συζύγου του Μπέσσυς, έφυγε ξαφνικά από τη ζωή, βυθίζοντας στο πένθος ολόκληρη της οικογένεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κόρη του εφοπλιστή Διαμαντή Λαιμού, βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της στο Λονδίνο, χωρίς να έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για τον ξαφνικό θάνατό της.

Η Χρυσάνθη Λαιμού, θεία του Διαμαντή Λαιμού δήλωσε στα parapolitika.gr:

«Όλη η οικογένεια είναι συγκλονισμένη για τον ξαφνικό θάνατο της κόρης του Διαμαντή και της Μπέσσυς Λαιμού. Ήταν ένα συμπαθέστατο κορίτσι, ήσυχο, μορφωμένο, καλλιεργημένο σεμνό και απλό. Της άρεσε η τέχνη και το θέατρο, ασχολιόταν με το θέατρο. Θερμά Συλλυπητήρια στην οικογένεια! Δύναμη και κουράγιο!».