Πέθανε η τραγουδίστρια Κλαούντια Ντελμέρ από καρκίνο στο πάγκρεας – Ήταν μητέρα 4 παιδιών και ζούσε στην Ελλάδα

Η τραγουδίστρια Κλαούντια Ντελμέρ έφυγε από τη ζωή, μετά από την άνιση μάχη που έδωσε με τον καρκίνο στο πάγκρεας. Την τραγική είδηση έκανε γνωστή ο σύντροφός της, Λαυρέντης Χωραΐτης, ο οποίος ανέφερε ότι η Ντελμέρ «πέρασε στο φως» τα χαράματα της Παρασκευής (19-12-2025). Η μουσικός ζούσε τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, πάντα κοντά στα 4 παιδιά της. Ο καρκίνος μπήκε ύπουλα στη ζωή της, πριν από περίπου έναν ολόκληρο χρόνο και η ίδια έδωσε με γενναιότητα τη μάχη για τη ζωή της.

Η τραγουδίστρια διαγνώστηκε στις αρχές του 2025 με καρκίνο του παγκρέατος, σε μια από τις πιο επιθετικές μορφές του. Τον Φεβρουάριο, η Κλαούντια Ντελμέρ υποβλήθηκε σε ένα πολύ σοβαρό χειρουργείο όπου αφαιρέθηκε το μεγαλύτερο μέρος του παγκρέατος. Μετά τις πρώτες χημειοθεραπείες όμως, οι απεικονιστικές εξετάσεις φανέρωσαν αυτό που κανείς δεν ήθελε να ακούσει: μετάσταση στο συκώτι. Ο καρκίνος έβαλε ακόμα πιο δύσκολα στην μουσικό.

Τους τελευταίους μήνες της ζωής της, η τραγουδίστρια Κλαούντια Ντελμέρ, ήταν διαρκώς δίπλα στην οικογένειά της. Ο σύντροφός της έλεγε πως η μουσικός αποφάσισε κόντρα σε όλα να παλέψει ακόμα πιο σκληρά. Ακολουθούσε τις οδηγίες των γιατρών, διατηρούσε την αισιοδοξία της και πάλευε για να κερδίσει. Έδινε και έπαιρνε δύναμη στους δικούς της ανθρώπους.

Ο σύντροφός της, Λαυρέντης Χωραΐτης, έγραψε στη συγκινητική ανάρτηση για τον θάνατο της αγαπημένης του: «Τα χαράματα της Παρασκευής, μετά από την πολύμηνη μάχη που έδωσε με κάθε κύτταρό της, η Klaudia πέρασε στο Φως. Στο σύντομο πέρασμά της πάνω σε αυτόν τον κόσμο υπηρέτησε ακούραστα την αρμονία και την ομορφιά με τα τραγούδια και τις φωτογραφίες της.

Μητέρα, σύζυγος, καλλιτέχνης και πολίτης του κόσμου, η Klaudia Delmer γεννήθηκε στη Βαρσοβία της Πολωνίας, μεγάλωσε στη Μαδρίτη και σπούδασε στο Mannes College of Music της Νέας Υόρκης. Εκεί γνώρισε την ελληνική μουσική και την ακολούθησε μέχρι εδώ. Εδώ δημιούργησε τον πρώτο της δίσκο Ainola, σε μουσική Μανώλη Ξυδάκη και Βαγγέλη Φάμπα και ακολούθησε ο δίσκος Δρόμοι της Θάλασσας σε μουσική του Μίμη Πλέσσα.

Όσο για μένα, έζησα 18 χρόνια με την Klaudia. 18 χρόνια περισσότερα από όσα μου άξιζαν. Ήταν η πιο όμορφη γυναίκα που έχω δει ποτέ μου, προικισμένη με την πιο ευγενική και ευαίσθητη ψυχή. Συντονισμένη με την ουσία της ύπαρξης, ήξερε πάντα τι ήταν σημαντικό και τι όχι. Η ζωή μαζί της ήταν πάντα εύκολη, όπως θα έπρεπε να είναι κάθε σχέση, χωρίς εντάσεις, εγωισμούς και ταλαιπωρίες.

Εις το επανιδείν αγαπημένη μου. Χίλια χρόνια δεν θα μου έφταναν να σε χορτάσω, αλλά ακόμα και λίγες μέρες μαζί σου φτάνουν να με χορτάσουν για χίλια χρόνια». Το τελευταίο «αντίο» συγγενείς και φίλοι θα το πουν την Κυριακή (21/12) στις 12:00 στον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στη Μαραθόπολη. Αντί στεφάνων τα χρήματα θα διατεθούν στο ίδρυμα Θάλπος».

«Ζούμε σε μια απομακρυσμένη γωνιά της Πελοποννήσου, στη δυτική ακτή της Μεσσηνίας. Εκεί επιλέξαμε να φτιάξουμε το σπίτι μας, τη ζωή μας κι εκεί βλέπουμε τα τέσσερα παιδιά μας να μεγαλώνουν. Οι υποχρεώσεις όμως της καθημερινότητας είναι πολλές φορές αδιαχείριστες. Τα παιδιά μας είναι 11, 13, 16 και 17 ετών.

Όπως είναι φυσικό, με δύο παιδιά στο λύκειο, που ετοιμάζονται για τις εξετάσεις που θα κρίνουν την εισαγωγή τους στο πανεπιστήμιο, και δύο μικρότερα παιδιά στο γυμνάσιο και το δημοτικό με τις δικές τους ανάγκες, οι μέρες μας είναι γεμάτες, οι δυσκολίες πολλές και τα έξοδα ακόμη περισσότερα» είχε πει στο παρελθόν ο σύντροφος της αδικοχαμένης τραγουδίστριας.

Πριν από σχεδόν δύο δεκαετίες η Κλαούντια Ντελμέρ είχε συνεργαστεί με τον Μίμη Πλέσσα, για τον δίσκο «Δρόμοι της Θάλασσας».

Όταν ο καρκίνος μπήκε στη ζωή της, η ίδια αποφάσισε να μιλήσει δημόσια για τη μάχη που έδινε. «Μέσα στην ατυχία μου ήμουν τυχερή, γιατί το εντόπισα νωρίς και μπορούσα να κάνω εγχείρηση. Δυστυχώς όμως ο καρκίνος έκανε μετάσταση» έλεγε σε βίντεο που είχε δημοσιοποιήσει.

Η Κλαούντια Ντέλμερ ήρθε για πρώτη φορά σε επαφή με τον ελληνικό πολιτισμό στη Νέα Υόρκη, όπου σπούδασε κλασική μουσική. Η διαδρομή της ζωής της την οδήγησε, τελικά, στη χώρα μας, όπου άρχισε το δημιουργικό ταξίδι της ως ερμηνεύτρια και τραγουδοποιός.

Η μοίρα της έπαιξε ένα άσχημο παιχνίδι. Οι φίλοι και οι στενοί συγγενείς της ανεβαίνουν τον δικό του Γολγοθά. Το δράμα τους συγκινεί την τοπική κοινωνία στη Μεσσηνία και όχι μόνο…