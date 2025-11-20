Πέθανε ο 22χρονος που είχε καταπιεί ολόκληρο μπέργκερ

Τραγική κατάληξη είχε ο 22χρονος που προσπάθησε να καταπιεί ολόκληρο μπέργκερ και έδινε μάχη για τη ζωή του εδώ και 7 ημέρες στο νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς.

Σύμφωνα με την Ματίνα Παγώνη, ο νεαρός που είχε καταπιεί ολόκληρο μπέργκερ, δεν τα κατάφερε και κατέληξε, μετά από πολυήμερη παραμονή του στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση.

Όπως συμπλήρωσε η Ματίνα Παγώνη, ο 22χρονος, από τις πρώτες ώρες είχε υποστεί μη αναστρέψιμες βλάβες σε ζωτικά όργανα και οι γονείς του είχαν ενημερωθεί από την πρώτη στιγμή για την πιθανότητα της εξέλιξης αυτής.

Ο 22χρονος έμεινε χωρίς οξυγόνο 2 ολόκληρα λεπτά, καθώς το μπέργκερ του έφραξε τους αεραγωγούς προκαλώντας του αρχικά δύσπνοια και πόνο. Λόγω του φόβου του, φίλοι του ανέφεραν πως ο φοιτητής έπαθε κρίση πανικού και λίγο μετά κατέρρευσε μέσα στο εστιατόριο που έτρωγαν.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο και μετέφερε τον φοιτητή στο νοσοκομείο, με τους γιατρούς να προσπαθούν να τον κρατήσουν στη ζωή, όμως τελικά ο νεαρός κατέληξε.