Πέθανε ο δημοσιογράφος Δημήτρης Κωνσταντάρας σε ηλικία 79 χρόνων

Σε ηλικία 79 χρόνων, έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Κυριακής (24.08.2025) ο Δημήτρης Κωνσταντάρας.

Ο γνωστός δημοσιογράφος, πατέρας του επίσης δημοσιογράφου, Λάμπρου Κωνσταντάρα και γιος του πασίγνωστου και αείμνηστου ηθοποιού, Λάμπρου Κωνσταντάρα, αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια προβλήματα με την υγεία του. Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστή η αιτία θανάτου του Δημήτρη Κωνσταντάρα.

Ο θρήνος για την οικογένειά του τεράστιος καθώς αφήνει πίσω του τα 2 παιδιά του, τον Λάμπρο και την Παυλίνα αλλά και το μονάκριβο εγγονάκι του, Στέφανο.

Ποιος ήταν ο Δημήτρης Κωνσταντάρας

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας γεννημένος στις 9 Οκτωβρίου 1946 στην Αθήνα, ήταν Έλληνας δημοσιογράφος, συγγραφέας, πολιτικός και παραγωγός της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου.

Ήταν γιος των ηθοποιών Λάμπρου Κωνσταντάρα και Ιουλίας Γεωργοπούλου. Το 2002 εξελέγη Νομαρχιακός Σύμβουλος Αττικής με την παράταξη του Γιάννη Τζανετάκου, στην πρώτη θέση.

Στις εθνικές εκλογές του 2004 εξελέγη βουλευτής με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Το 2009 ως υποψήφιος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού στην Α’ Αθηνών και κατετάγη στην 2η θέση (πρώτος επιλαχών). Στις δημοτικές εκλογές του 2010, εξελέγη δημοτικός σύμβουλος (πρώτος στο έκτο δημοτικό διαμέρισμα) με την παράταξη του Νικήτα Κακλαμάνη και στην συνέχεια εξελέγη γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου και μέλος της επιτροπής ποιότητος ζωής.

Στις δημοτικές εκλογές του Μαΐου 2014, επανεξελέγη δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη του Άρη Σπηλιωτόπουλου και στην συνέχεια παραιτήθηκε από την παράταξη και ανεξαρτητοποιήθηκε.

Τα τελευταία χρόνια ήταν συνταξιούχος, έγραφε άρθρα, αναλύσεις και συνεντεύξεις σε blogs και βιβλία.

Είχε παντρευτεί τη Βίκυ Βουρλάκη, και έχει αποκτήσει 2 παιδιά, την Παυλίνα που είναι σκηνοθέτης, μουσική – ραδιοφωνική παραγωγός και επιχειρηματίας και τον Λάμπρο Κωνσταντάρα που είναι δημοσιογράφος, παρουσιαστής τηλεοπτικών προγραμμάτων και μουσικός-ραδιοφωνικός παραγωγός.

Στα χρόνια της καριέρας του εργάστηκε στις εφημερίδες, Καθημερινή, Βραδυνή κ.α., σε πολλά περιοδικά, στο ραδιόφωνο αλλά και σε τηλεοπτικές εκπομπές κυρίως σε ΕΡΤ, και MEGA

Μεταξύ άλλων είχε κερδίσει βραβεία και διακρίσεις για «Δημοσιογράφος της χρονιάς», «Βραβείο καλύτερου στίχου στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης» και τιμήθηκε αρκετές φορές από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αθλητικών Συντακτών για τα βιβλία του.