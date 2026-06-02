Πέθανε ο δημοσιογράφος Νάσος Αθανασίου σε ηλικία 75 χρόνων – Υπήρξε πρωτοπόρος της ελληνικής τηλεόρασης

Αντιμετώπιζε χρόνια προβλήματα υγείας - Είχε κάνει την πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή το 1976 «Κάθε μεσημέρι», στην ΕΡΤ - Διετέλεσε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ από το 2012 έως και το 2023
Σε ηλικία 75 χρόνων πέθανε σήμερα (02.06.2026) ο γνωστός δημοσιογράφος, Νάσος Αθανασίου.

Ο μεγάλος δημοσιογράφος έφυγε από τη ζωή λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια. Ο θάνατός του βύθισε στον πόνο την οικογένειά του αλλά και όλους τους Έλληνες που τον παρακολουθούσαν κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας και τον λάτρεψαν για το ήθος και την εργατικότητά του.

Η απώλεια του αφήνει μεγάλο κενό στις καρδιές των Ελλήνων, καθώς υπήρξε πρωτοπόρος στο επάγγελμά του. Το 1976 και μέσω της συχνότητας της ΕΡΤ, είχε κάνει την πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή.

Από τον Μάιο του 2012 έως και το 2023 διετέλεσε βουλευτής Αττικής με τον ΣΥΡΙΖΑ ώσπου εν τέλει αποχώρησε από το κόμμα και εντάχθηκε στη Νέα Αριστερά.

Η ΕΣΗΕΑ με μία πρόταση αποχαιρέτησε τον μεγάλο δημοσιογράφο, ανακοινώνοντας πως θα βγάλει αναλυτική ανακοίνωση για τον θάνατό του, εντός των επόμενων ωρών.

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ με βαθιά θλίψη ανακοινώνει τον θάνατο του εκλεκτού συναδέλφου Νάσου Αθανασίου».

Ποιος ήταν ο Νάσος Αθανασίου

Ο Νάσος Αθανασίου, γεννήθηκε στο Αιγάλεω στις 2 Μαρτίου 1951 και πέρα από δημοσιογράφος υπήρξε και πρώην πολιτικός του ΣΥΡΙΖΑ.

Απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών, έχει εργαστεί στις εφημερίδες Έθνος, Καθημερινή, Ελεύθερος Τύπος και στα περιοδικά Ένα και Εικόνες.

Στις 2 Φεβρουαρίου 1976 ξεκίνησε να παρουσιάζει στην ΕΡΤ την ενημερωτική εκπομπή «Κάθε μεσημέρι». Στις 20 Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου κατατάχτηκε στο Στρατό και τη θέση του πήρε ο Μιχάλης Ρούσσος μέχρι τις 14 Απριλίου 1979, οπότε η ΕΡΤ αποφάσισε τον τερματισμό της.

Ο Αθανασίου έχει εργαστεί επίσης στον τηλεοπτικό σταθμό ΕΤ1 με τον Γιώργο Παπαδάκη και την Σεμίνα Διγενή, στην ενημερωτική εκπομπή Τρεις στον αέρα. Για πολλά χρόνια εργαζόταν στον τηλεοπτικό σταθμό Mega Channel παρουσιάζοντας την Εκπομπή.

Ασχολήθηκε με την πολιτική και διετέλεσε βουλευτής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ από τον Μάιο του 2012 έως και το 2023.

Το 2023, αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ και εντάχθηκε στη Νέα Αριστερά, συμμετέχοντας στο Μεταβατικό Πανελλαδικό Συντονιστικό Νέας Αριστεράς.

