Πέθανε ο Γιώργος Γεράρδος, ιδρυτής της αλυσίδας Πλαίσιο

Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Γεράρδος, ο επιχειρηματίας που είχε ιδρύσει την αλυσίδα καταστημάτων Πλαίσιο, μίας από τις κορυφαίες ελληνικές εταιρείες εμπορίας ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Τον τελευταίο καιρό ο Γιώργος Γεράρδος αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, ενώ μια εκδήλωση της εταιρείας Πλαίσιο που είχε προγραμματιστεί για την περασμένη Δευτέρα ακυρώθηκε.

Ο Γιώργος Γεράρδος ιδρυτής της Πλαίσιο, γεννήθηκε στο Παλαιό Φάληρο το 1946, φοίτησε στο Κολλέγιο Αθηνών και πέρασε στο Πολυτεχνείο. Στο τρίτο έτος των σπουδών του ξύπνησε μέσα του το δαιμόνιο του επιχειρηματία.

Το 1969, στην ηλικία των 23 ετών, ανοίγει το πρώτο Πλαίσιο στην οδό Στουρνάρη, δανειζόμενος 80 χιλιάδες δραχμές από φίλους, για την εξυπηρέτηση αρχικά των φοιτητών, όπως φαίνεται κι από την ταμπέλα που αναγράφει « Πλαίσιο – Eίδη σχεδίου».

Σχεδόν 20 χρόνια μετά την ίδρυσή της, η Πλαίσιο Computers γίνεται ανώνυμη εταιρεία και γιγαντώνεται.

Διοικούσε την επιχείρηση ακόμα και μέσα από το ΚΨΜ του στρατοπέδου στον Έβρο όπου υπηρετούσε κι έδινε παράλληλα οδηγίες στον πατέρα και τη σύζυγό του για την εύρυθμη λειτουργία μίας επιχείρησης που απασχολούσε ήδη 13 εργαζομένους.

Λίγο πριν το 2.000, ο Γιώργος Γεράρδος βάζει την εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αθηνών, την ίδια χρονιά που λάνσαρε και το ηλεκτρονικό κατάστημα plaisio.gr.

Το Πλαίσιο άντλησε 460 εκατομμύρια δραχμές και μοίρασε σχεδόν 70 εκατ. ευρώ σε μερίσματα στους μετόχους, οι οποίοι έκαναν απόσβεση στο δεκαπλάσιο.

Λίγο πριν τα Χριστούγεννα του 2022, ανακοινώθηκε η έξοδος από το Χρηματιστήριο, με τον Γιώργο Γεράρδο να υποστηρίζει ότι η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας ήταν υποτιμημένη για χρόνια παρά τις καλές της επιδόσεις και η ρευστότητά της ήταν τόσο ισχυρή, ώστε να μην υπάρχει ανάγκη άντλησης κεφαλαίων από την οργανωμένη αγορά.

Έγινε πολλές φορές δέκτης προτάσεων εξαγοράς άλλων επιχειρήσεων, αλλά ως οπαδός της οργανικής ανάπτυξης δεν ενθουσιάζονταν με αυτές τις ιδέες.