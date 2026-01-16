Πέθανε ο γνωστός επιχειρηματίας Νεκτάριος Γαλίτης – Το συγκινητικό μήνυμα του Μιχάλη Ιατρόπουλου

Μία πολύ δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο ηθοποιός Μιχάλης Ιατρόπουλος, κάνοντας γνωστό το πρωί της Παρασκευής (16.01.2026) τον θάνατο του γνωστού επιχειρηματία Νεκτάριου Γαλίτη.

Ο άτυχος επιχειρηματίας, που δραστηριοποιούνταν στον χώρο της εστίασης και της ψυχαγωγίας, «έφυγε» από τη ζωή, βυθίζοντας στον πόνο και τη θλίψη τα αγαπημένα του πρόσωπα. Ο Νεκτάριος Γαλίτης ήταν πολύ αγαπητός στον χώρο της showbiz και ο καλός του φίλος, Μιχάλης Ιατρόπουλος, τον αποχαιρέτησε δημοσίως αποκαλώντας τον «λοντάρι».

«Καλό ταξίδι λατρεμένε όλων μας “κύριε” Νεκτάριε Γαλίτη. Καλή ξεκούραση λιοντάρι μου πέτα στο φως που σου ταιριάζει. Σε ευχαριστώ για την τρέλα σου και την ανεπανάληπτη ψυχάρα σου. Είμαστε πολύ τυχεροί σέ όσους έκανες την τιμή να είμαστε φίλοι σου Καλή αντάμωση αδελφέ μου ξεκουράσου», έγραψε στο συγκινητικό του μήνυμα ο Μιχάλης Ιατρόπουλος.

Σημειώνεται ότι στο παρελθόν ο Νεκτάριος Γαλίτης διατηρούσε σχέση με τη Μαρία Ηλιάκη. Οι δυο τους ήταν μαζί από το 2015 έως το 2017 και είχαν κάνει και κάποιες κοινές δημόσιες εμφανίσεις.