Ελλάδα

Ο Παύλος Ντε Γκρες συναντήθηκε με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο: «Η παρουσία και ο λόγος του αποτελούν διαρκή πηγή έμπνευσης»

Η συνάντηση έγινε λίγο πριν την ιστορική ομιλία του Πατριάρχη Βαρθολομαίου στην Ολομέλεια της Βουλής
Ο Παύλος Ντε Γκρες συναντήθηκε με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο: «Η παρουσία και ο λόγος του αποτελούν διαρκή πηγή έμπνευσης»

Προσθέστε το newsit.gr στη Google

για να βλέπετε περισσότερες ειδήσεις στη μηχανή αναζήτησης

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Ελλάδα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος συναντήθηκε με τον Παύλο Ντε Γκρες, με τους δύο άνδρες να έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν για τα ζητήματα της εποχής και τις προκλήσεις που υπάρχουν σήμερα.

Ο Παύλος Ντε Γκρες μοιράστηκε φωτογραφίες από τη συνάντησή τους στα social media και έγραψε λίγα λόγια, εκφράζοντας τη χαρά και τον σεβασμό του. Όπως ανέφερε, ήταν μια ξεχωριστή στιγμή για τον ίδιο, καθώς ένιωσε ιδιαίτερη τιμή και ευλογία που συναντήθηκε με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Παύλου Ντε Γκρες

«Σήμερα είχα την ιδιαίτερη τιμή και ευλογία να συναντηθώ με τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη μας κ.κ. Βαρθολομαίο, λίγο πριν την παρουσία του στο Κοινοβούλιο για την ιστορική του ομιλία.

Η παρουσία και ο λόγος του αποτελούν διαρκή πηγή έμπνευσης, σοφίας και πνευματικής καθοδήγησης, υπενθυμίζοντας σε όλους μας τη σημασία του παγκόσμιου διαλόγου, της ενότητας και των αξιών που μας ενώνουν.

Σε μια εποχή προκλήσεων και αβεβαιότητας, κρατώ ως πολύτιμη παρακαταθήκη το μήνυμα της ειρήνης και της συνεννόησης, που σήμερα περισσότερο από ποτέ έχουμε ανάγκη».

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Pavlos Crown Prince (@pavlosgreece)

 

Η συνάντηση έγινε λίγο πριν ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος μεταβεί στη Ελληνικό Κοινοβούλιο, όπου ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιήσει την ιστορική του ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
127
104
93
85
84
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Σοκ στο Ηράκλειο: Πατέρας πυροβόλησε και σκότωσε 20χρονο οδηγό που θεωρούσε ότι ευθύνεται για τον θάνατο του γιου του
Ο δράστης πυροβόλησε τον 20χρονο τέσσερις φορές, ενώ τον τράκαρε επίτηδες για να σταματήσει το όχημά του - Παραδόθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου ενώ μαζί του είχε και το όπλο της δολοφονίας
Τροχαίο και πυροβολισμοί στο Ηράκλειο
85
Αυτά είναι τα μέλη της σπείρας που έκαναν τηλεφωνικές απάτες σε όλη την Ελλάδα με λεία που ξεπερνά το εκατομμύριο ευρώ
Yπήρχαν πολλαπλές «επιχειρησιακές» ομάδες που βρίσκονταν σε απευθείας επικοινωνία με το τηλεφωνικό κέντρο, έτοιμες να δράσουν σε όλη την ελληνική επικράτεια, ανά πάσα ώρα και στιγμή
Αυτά είναι τα μέλη της σπείρας που έκαναν τηλεφωνικές απάτες σε όλη την Ελλάδα με λεία που ξεπερνά το εκατομμύριο ευρώ 38
Newsit logo
Newsit logo