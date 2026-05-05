Σοκ στο Ηράκλειο: Πατέρας πυροβόλησε και σκότωσε 20χρονο οδηγό που θεωρούσε ότι ευθύνεται για τον θάνατο του γιου του

Δολοφονία με άρωμα εκδίκησης στο Ηράκλειο σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (05/05/2026), όταν ένας άνδρας πυροβόλησε και σκότωσε έναν νεαρό οδηγό που τον θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο του γιου του σε τροχαίο.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες για τη στυγερή δολοφονία στο Ηράκλειο, ο γιος του δράστη σκοτώθηκε σε τροχαίο πριν από τρία χρόνια, όταν καθόταν συνοδηγός στο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 20χρονος.

Ο δράστης θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο του γιου του τον 20χρονο και σήμερα τον πυροβόλησε τέσσερις φορές και τον σκότωσε στη μέση του δρόμου.

Το έγκλημα σημειώθηκε στο Γάζι, στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου. Ο δράστης αρχικά διέφυγε με μαύρο αυτοκίνητο μάρκας Peugeot, με πληροφορίες να αναφέρουν κίνηση προς την Αμμουδάρα.

Ο δράστης αρχικά εμβόλισε το όχημα του νεαρού και στη συνέχεια ακολούθησε η συμπλοκή, κατά τη διάρκεια της οποίας έπεσαν πυροβολισμοί, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Ο 20χρονος, που σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, δέχτηκε πολλαπλά τραύματα, μεταφέρθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του, ωστόσο δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και υπέκυψε στα τραύματά του.

Ο δράστης παραδόθηκε στις Αρχές, καθώς παρουσιάστηκε μόνος του στο αστυνομικό τμήμα λίγο μετά το περιστατικό.

Αρχικά, είχε διαφύγει με μαύρο αυτοκίνητο μάρκας Peugeot, κινούμενος από την Αμμουδάρα προς το Ηράκλειο, με τις αστυνομικές δυνάμεις να κινητοποιούνται για τον εντοπισμό του.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομία και ΕΚΑΒ.

Ο δράστης, 54 ετών, δεν μπόρεσε ποτέ να ξεπεράσει τον θάνατο του παιδιού του.

Το τροχαίο που στοίχησε τη ζωή στον γιό του δράστη έγινε στις 20 Οκτωβρίου του 2023. Ο νεαρός ήταν συνοδηγός του μοιραίου αυτοκινήτου, όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε κολώνα που βρίσκονταν πάνω στην διαχωριστική νησίδα.

Μάλιστα πάλεψε στην Εντατική μέχρι και τις 8 Νοεμβρίου του 2023, όμως δεν τα κατάφερε. Τραγική ειρωνεία το γεγονός πως στο ίδιο σημείο, στην ίδια κολώνας, είχε τραυματιστεί θανάσιμα ο ξάδερφός του