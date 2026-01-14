Ελλάδα

Πέθανε ο σκηνοθέτης της ΕΡΤ Δημήτρης Μητσιώνης: Η Αλεξάνδρα Δουβαρά ανακοίνωσε με λυγμούς τον θάνατό του

Ανείπωτος ο θρήνος στην ΕΡΤ από τον ξαφνικό θάνατο του σκηνοθέτη - Δείτε βίντεο
Αλεξάνδρα Δουβαρά
Με δάκρια στα μάτια η Αλεξάνδρα Δουβαρά έκανε γνωστή την τραγική είδηση

Θλιβερή ημέρα για την οικογένεια της ΕΡΤ καθώς έφυγε από το ζωή, τα ξημερώματα (1401.2026) ο σκηνοθέτης Δημήτρης Μητσιώνης. Την τραγική είδηση έκανε γνωστή η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Δουβαρά, μη μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκριά της.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια θανάτου του Δημήτρη Μητσιώνη ούτε το αν αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα υγείας. Η Αλεξάνδρα Δουβαρά φορώντας μαύρα ρούχα και με δάκρια στα μάτια της, είπε το δικό της αντίο στον φίλο και συνάδελφό της που υπήρξε σκηνοθέτης της στα στούντιο της ΕΡΤ για αρκετά χρόνια.

«Ανακοινώνω τον θάνατο ενός καλού φίλου, ενός συναδέλφου, του επί χρόνια σκηνοθέτη μου. Πέθανε τα ξημερώματα ο Δημήτρης Μητσιώνης, βυθίζοντας στη θλίψη τους οικείους, τους φίλους και τους συναδέλφους του στην ΕΡΤ. Η συμβολή του αυτά τα χρόνια υπήρξε υποδειγματική με επαγγελματισμό, αφοσίωση και αξιοπρέπεια. Αφήνει ανεξίτηλο αποτύπωμα σε όσους συνεργαστήκαμε μαζί του», είπε και ζήτησε συγγνώμη από τους τηλεθεατές που δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τους λυγμούς της.

Στη συνέχεια ευχήθηκε καλή ημέρα στους τηλεθεατές, με τα μάτια της να έχουν γεμίσει δάκρια.

